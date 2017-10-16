На улице Володарского отремонтировали ливневку…

Новую систему ливневой канализации проложили на улице Володарского во Владивостоке, где в связи с выходом грунтовых вод на дорогу разрушалось дорожное покрытие, а зимой образовывались наледи. Работы завершились раньше установленного муниципальным контрактом срока, сообщили в пресс-службе мэрии со ссылкой на управление дорог и благоустройства администрации города.

Рабочие полностью заменили центральный ливневой коллектор протяженностью 300 погонных метров, установили 200 метров новых дождеприемников открытого типа, заменили плиты перекрытия на колодцах и дождеприемных камерах. На объекте установили 700 метров бордюров и уложили в два слоя новое дорожное покрытие.

– Существующая ранее система ливневой канализации на улице Володарского не справлялась с тем объемом поверхностных вод, который выходил на дорогу с сопок и косогоров. Было принято решение провести капитальный ремонт сети, который в настоящий момент завершен, сейчас идет приемка выполненных работ, – отметила начальник отдела инженерных коммуникаций управления дорог и благоустройства администрации Владивостока Юлия Шкробот. – Одновременно была выявлена течь на сети водоснабжения, проходящей по улице Володарского. На сегодняшний день течь устранена силами КГУП «Примводоканал».

Стоит отметить, что еще несколько лет назад городская ливневая канализация была в крайне изношенном состоянии, забита грунтом и мусором. В последние годы ведутся планомерные работы по прочистке ливневых коллекторов, проводится комплекс мероприятий по паспортизации и ремонту системы ливневой канализации. В 2008 году в реестре муниципальной собственности не числилось ни одного метра сети ливневой канализации, а в настоящее время технические паспорта имеют уже 156 километров сетей. И работа в этом направлении продолжается.