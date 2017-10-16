МФЦ на Верхнепортовой работает без выходных

Во Владивостоке еще одно отделение МФЦ города переходит на семидневный режим работы. В МКУ требуются документоведы.

Для удобства жителей краевого центра отделение № 2 МКУ «МФЦ ВГО», расположенное по адресу: ул. Верхнепортовая, 76а, с 1 ноября будет работать семь дней в неделю, сообщили в пресс-службе мэрии.

Время обслуживания заявителей в нем будет организовано по следующему графику: понедельник, вторник, четверг, пятница, суббота – с 8.00 до 20.00; среда – с 11.00 до 20.00; воскресенье – с 8.00 до 19.30.

В связи с обновленным графиком работы и расширением количества оказываемых услуг (с 62 в 2014 году до 193 на сегодняшний день) МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Владивостока» продолжает конкурсный набор специалистов-документоведов. О требованиях к претендентам и условиях конкурса можно узнать по телефону 230-34-75. Резюме следует направлять по адресу: staff@mfcvl.ru.

Напоминаем, что по семидневному еженедельному графику продолжают работать следующие отделения МФЦ Владивостока:

– отделение № 3 (проспект 100 лет Владивостоку, 44),

– отделение № 4 (ул. Невельского, 13),

– отделение № 5 (Партизанский проспект, 28а).

А вот отделение № 1 (ул. Давыдова, 9) пока работает по отдельному графику: понедельник – с 9.00 до 17.30; вторник, четверг, пятница – с 9.00 до 20.00; среда – с 11.00 до 20.00; суббота – с 9.00 до 13.00; воскресенье – выходной.

По отдельному графику принимают заявителей территориально обособленные структурные подразделения (ТОСП):

– ТОСП в поселке Трудовое (ул. Лермонтова, 36): понедельник, вторник, среда, четверг – с 9.00 до 18.00; пятница – с 9.00 до 16.45; суббота, воскресенье – выходной.

– ТОСП острова Русского (ул. Экипажная, 10): вторник, четверг – с 9.30 до 16.00 (в остальные дни недели прием заявителей здесь не осуществляется).

При этом в МФЦ Владивостока продолжает работу единая информационно-справочная служба. Получить необходимую информацию можно по единому многоканальному телефону 8(423)230-34-84 с понедельника по субботу с 8.00 до 20.00, а в воскресенье с 8.00 до 19.30. Также для обращений граждан действует адрес электронной почты городского МФЦ – info@mfcvl.ru. Помимо этого, можно предварительно записаться на прием в МФЦ Владивостока через портал «Госуслуги».