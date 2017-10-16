… а на Всеволода Сибирцева защитили лестницу от поверхностных вод

На улице Всеволода Сибирцева во Владивостоке проведут работы по водоотведению, сообщили в пресс-службе мэрии.
Подрядная организация ООО «Строй Сити» по поручению городских властей устранит выход поверхностных вод с улицы Всеволода Сибирцева на лестницу в районе фуникулера.
В ходе выездного совещания специалистов мэрии и подрядной организации принято решение выполнить на данном участке ограждение из бортовых камней и благоустройство территории. Как отметили в управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока, это позволит предотвратить подтопление лестницы в дождливую погоду. Завершить работы планируется до конца октября.
Напомним, что работы по ремонту улицы Всеволода Сибирцева проводятся в рамках реализации приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Подрядчики завершили комплекс основных ремонтных работ: заменили слабый грунт, уложили три слоя дорожного покрытия, восстановили люки и решетки инженерных сетей, а также пешеходную зону на протяжении всей улицы. В настоящее время на объекте ведутся работы по нанесению дорожной разметки, а также устранению замечаний.
Автор : Отдел новостей «В»
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