… а на Всеволода Сибирцева защитили лестницу от поверхностных вод

На улице Всеволода Сибирцева во Владивостоке проведут работы по водоотведению, сообщили в пресс-службе мэрии.

Подрядная организация ООО «Строй Сити» по поручению городских властей устранит выход поверхностных вод с улицы Всеволода Сибирцева на лестницу в районе фуникулера.

В ходе выездного совещания специалистов мэрии и подрядной организации принято решение выполнить на данном участке ограждение из бортовых камней и благоустройство территории. Как отметили в управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока, это позволит предотвратить подтопление лестницы в дождливую погоду. Завершить работы планируется до конца октября.

Напомним, что работы по ремонту улицы Всеволода Сибирцева проводятся в рамках реализации приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Подрядчики завершили комплекс основных ремонтных работ: заменили слабый грунт, уложили три слоя дорожного покрытия, восстановили люки и решетки инженерных сетей, а также пешеходную зону на протяжении всей улицы. В настоящее время на объекте ведутся работы по нанесению дорожной разметки, а также устранению замечаний.