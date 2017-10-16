Впервые во Владивостоке проходит краевая творческая выставка работ ветеранов органов внутренних дел «Талант не уходит в отставку».

Вчера она открылась в Приморском краевом центре народной культуры на Пушкинской, 25.

Как рассказали представители ПКЦНК, посетители смогут познакомиться с творческими работами и поделками, созданными руками 60 ветеранов органов внутренних дел и членов их семей из 20 муниципальных образований Приморья.

На выставке более 600 экспонатов: сборники стихов, яркая живопись разных жанров, а также отдельный уголок из художественных картин ветерана Великой Отечественной войны и органов внутренних дел Федора Быльдина, который еще с детства мечтал стать художником.