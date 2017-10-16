Впервые во Владивостоке проходит краевая творческая выставка работ ветеранов органов внутренних дел «Талант не уходит в отставку».
Вчера она открылась в Приморском краевом центре народной культуры на Пушкинской, 25.
Как рассказали представители ПКЦНК, посетители смогут познакомиться с творческими работами и поделками, созданными руками 60 ветеранов органов внутренних дел и членов их семей из 20 муниципальных образований Приморья.
На выставке более 600 экспонатов: сборники стихов, яркая живопись разных жанров, а также отдельный уголок из художественных картин ветерана Великой Отечественной войны и органов внутренних дел Федора Быльдина, который еще с детства мечтал стать художником.
Автор : Отдел новостей «В»
Юбилей с особым смыслом
Правнучка Максима Горького, выставка, капустник, конференция, фотоальбом и сборник – для глубокого погружения в театр
Перевозчиков наказали за грязь
В управлении транспорта администрации Владивостока подводят итоги акции «Чистый автобус», которая прошла в городе с 16 по 22 октября.
Прими ванну, рыбка. Вместо таблеток
В Приморском океанариуме рыбы принимают ванны. Но не простые, а особенные – лечебные, сообщила пресс-служба этого научного заведения.
Пограничный район: от древности до настоящего
Народный музей истории и краеведения поселка Пограничного отмечает 40-летний юбилей со дня основания.
Минус зам и плюс зам
Кадровые перестановки произошли в начале недели в рядах заместителей врио губернатора Приморского края Андрея Тарасенко. Глава региона уволил с должности вице-губернатора Эдуарда Портнова, курирующего строительную отрасль. А также назначил новым заместителем Татьяну Казанцеву, до этого 20 лет занимавшую пост директора департамента финансов.