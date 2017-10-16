Подарок от Мацуева и Гергиева – Рахманинов

Валерий Гергиев и Денис Мацуев посетят Владивосток в ноябре и выступят на Приморской сцене Мариинского театра, сообщила пресс-служба этого учреждения культуры.

Выдающийся российский пианист Денис Мацуев и симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева 29 и 30 ноября представят публике «Рахманиновский цикл» – все произведения Сергея Рахманинова для фортепиано с оркестром.

Впервые жители и гости Владивостока смогут познакомиться с уникальным жанром пекинской оперы, включенным в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Труппа Китайского государственного театра пекинской оперы дважды – 4 и 5 ноября – представит свой наиболее известный на родине спектакль по мотивам национального фольклора «Легенда о Белой Змее». Артисты из Китая продемонстрируют не только виртуозное владение голосом, но и национальный колорит – захватывающие массовые сцены, масштабные декорации, красочные костюмы, неповторимый яркий грим, танцы с элементами акробатики.

Главным событием балетной афиши ноября станет долгожданное выступление премьера труппы Мариинского театра Кимина Кима в главной мужской партии балета «Жизель» (15 ноября). В центральной женской партии выйдет солистка Мариинского театра Екатерина Осмолкина.

Балетная труппа Приморской сцены Мариинского театра в ноябре отправится в свой первый гастрольный тур в столицу Южной Кореи Сеул, где дважды представит спектакль «Лебединое озеро» в классической, эталонной версии Мариинского театра.