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Юбилей с особым смыслом

Правнучка Максима Горького, выставка, капустник, конференция, фотоальбом и сборник – для глубокого погружения в театр
Юбилей с особым смыслом

Всю нынешнюю неделю культурная жизнь Владивостока определяется одним, но весьма значимым событием: 85-летием Приморского академического театра драмы имени Горького. Творческие вечера, спектакли, выставки – все это дарит театр своим поклонникам.

– Мы гордимся тем, что все эти 85 лет остались верны самому главному – принципам русского психологического театра, – сказал главный режиссер и художественный руководитель театра Ефим Звеняцкий на пресс-конференции, посвященной юбилею. – И с гордостью хочу сказать, что во Владивосток на наш праздник приедет правнучка Максима Горького Екатерина Пешкова – прямая наследница писателя и удивительный человек. Мне кажется, что ее приезд придаст новый, особый смысл всему юбилею.

Также Ефим Звеняцкий представил собравшимся еще одного гостя – директора центра культуры и искусства из города Арвада (США, штат Колорадо) Филиппа Чарльза Снида.

– Мы 25 лет вместе работаем, все помнят, как Филипп ставил «Гамлета» на нашей сцене и играл там Клавдия, как принимал наш театр на своей сцене, когда мы придумали проект «Инкогнито из Петербурга», – сказал Ефим Звеняцкий. – Это тот гость, приезд которого вызывает слезы радости на глазах.

Филипп Снид сказал, что он приехал в горячо любимый Владивосток, чтобы отпраздновать день рождения одного из самых замечательных театров, которые он знает.

– Надеюсь, – улыбнулся Филипп, – мы обязательно придумаем еще совместные проекты, ведь нашим странам – Америке и России – надо обязательно сотрудничать в области культуры.

Можно не сомневаться в том, что немало гостей соберется на юбилейные мероприятия. В первую очередь на творческие вечера – театра и самого Ефима Звеняцкого, которому в эти дни исполняется 70 лет… Впрочем, обо всем по порядку.

Отмечать свой юбилей театр начал во вторник. Здесь прошла научно-практическая конференция «Проблематика и актуальность искусства в условиях мультикультурного общества». Как отметила организатор конференции Нина Шульгина, это давняя традиция. Конференция проводится раз в пять лет, и каждый раз по ее итогам выпускается сборник материалов, который, по сути, является научно обобщенным взглядом на развитие театра.

Затем в залах Союза художников открылась выставка «Театральная», где представлены не только работы приморских художников на тему театра, но и костюмы, эскизы декораций к спектаклям и многое другое (читайте о выставке в одном из ближайших номеров «В»).

А сегодня в театр придут те, кто хочет поздравить Ефима Семеновича с юбилеем и взглянуть на необычный капустник, сочиненный режиссером Вадимом Данцигером на музыку и по мотивам рок-оперы Эндрю Ллойда Уэббера Jesus Christ Superstar («В» подробно писал об этом в номере за 19 октября).

– Конечно, мы шалим, но в основе концепции вечера есть главное: воздать должное Ефиму Семеновичу, сделать ему яркий театральный подарок, поздравить его, признаться ему в любви и показать, что театр имени Горького и Звеняцкий неразрывны, – сказал Вадим Иосифович.

Завтра в залах музея имени Арсеньева, что на Светланской, 20, откроется выставка «Свидетельство о театре» – попытка раскрыть историю главного театра края в документах – фотографиях, старых программках, афишах, эскизах…

– Осенью 1932 года на сцене Приморского краевого драматического театра прошла премьера первого спектакля. Именно эта дата – начало истории театра, – рассказал куратор выставки Андрей Василенко. – Театральное событие обладает эксклюзивной природой. Оно неповторимо и остается лишь в памяти конкретного свидетеля – актера или режиссера, простого зрителя или профессионального критика.

Популярные спектакли остаются в репертуаре многие годы, но каждый раз, когда актеры выходят на сцену, они переживают по-разному уже знакомый сюжет, представляя его зрителю в невиданной ранее интерпретации. В этом и состоит проблема мемориализации театральной реальности – здесь возможно оперировать лишь едва уловимыми, растворяющимися в потоке жизни свидетельствами.

Именно эти следы, из которых складывается хрупкое историческое повествование, – плоть данной выставки, состоящей словно из двух сфер – потоков эмоций и переживаний, стремящихся навстречу друг к другу со сцены и из зрительного зала. Это документы, фотографии, инсценировки пьес с режиссерскими ремарками, эскизы декораций и афиш…

28 октября на сцене театра состоится творческий вечер «85 лет почти аншлагов». Его репетирует Вячеслав Стародубцев.

– Герой вечера – артист, который ежедневно выходит на сцену и дарит зрителям свой талант, – сказал Вячеслав. – Мы хотим показать каждого актера труппы в его самом ярком амплуа, а кроме того, мощь истории театра, напрямую связанной с историей Владивостока, города, в который я влюблен и в который счастлив возвращаться. Будет у нас и большой исторический блок, для которого мы отсканировали множество старых фотографий, а уникальные видеопроекции мне для вечера помогает создавать Сергей Скорнецкий, художник по свету, обладатель «Золотой маски». Запланировано поздравление от студентов института искусств и много чего еще. Но главное – посвящение артисту.

А завершит череду праздников творческий вечер заслуженной артистки России Ларисы Белобровой «Моменты». Чудесный низковатый, с хрипотцой голос Ларисы Дмитриевны всегда вызывал восторг у поклонников, и она подготовила, по словам Ефима Звеняцкого, замечательную музыкальную программу.

А в финале пресс-конференции подарок к своему юбилею получил… сам театр. Издатель Татьяна Варнакова презентовала фотоальбом «Таланты и их поклонники».

– Театр традиционно к своему юбилею выпускал книгу, много лет их писали Галина Островская и Татьяна Батова, – сказала Татьяна Варнакова. – Мне показалось правильным поддержать традицию, внеся в нее нотку нового. Наша книга – это именно фотоальбом, в который вошли фото всех спектаклей, поставленных на сцене Горьковки за последние пять лет. Каждый спектакль говорит сам за себя и создает свою атмосферу, и через фотографии наша книга погружает зрителя глубоко в театр.

Справка «В»

На пресс-конференции директор театра Валентина Седова рассказала забавную и трогательную историю о том, как в 1992 году театр мучительно проходил процедуру получения документов. Требовалось подтвердить дату образования театра, и оказалось, что документа, в котором было бы написано, что вот такого-то октября 1932 года органами местной власти было принято решение о создании театра, в архивах храма Мельпомены просто нет.

– А чиновникам было все равно, что театр уже 60 лет существует, дает спектакли, вот его здание, – вспоминала Валентина Михайловна. – Но нам заявили: если нет документа, значит напишем, что театр образован в 1992 году.

Мы уже было отчаялись… И вдруг звонит мне неизвестная женщина и говорит: я ищу материалы о своем муже, он был актером в 30–40-е годы, играл в Хабаровске и Владивостоке, можно мне поработать в архиве театра?

Ну конечно, отвечаю, разумеется. А хабаровчанка продолжает: «У меня есть документ, который я хочу подарить вам, я нашла его в архивах музыкального театра в Хабаровске, это постановление 1932 года о создании двух театров – драмы во Владивостоке и музыкального в Хабаровске…». Представляете мой восторг? Она привезла документ во Владивосток, мы с него пылинки сдували…

 

Автор : Любовь БЕРЧАНСКАЯ

В этом номере:
Юбилей с особым смыслом
Юбилей с особым смыслом

Правнучка Максима Горького, выставка, капустник, конференция, фотоальбом и сборник – для глубокого погружения в театр

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