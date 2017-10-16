Ученые решают, как рационально использовать лососей, сайру и кальмаров

Во Владивостоке специалисты и ученые обсуждают возможности совместного российско-японского сотрудничества в рыбохозяйственной сфере.

С 23 по 28 октября в ТИНРО-Центре проходит ежегодное совещание, посвященное вопросам исследования и рационального использования лососей, сайры, скумбрии, сардины и других видов рыб и кальмаров, встречающихся в водах обеих стран, сообщили в пресс-службе ведомства. Также планируется подвести итоги научно-технического сотрудничества в этом году и составить проект совместных работ на 2018 год.

В заседании участвуют специалисты из институтов – членов Ассоциации «НТО ТИНРО» – ТИНРО-Центра и его Хабаровского филиала, СахНИРО и КамчатНИРО. Руководитель российской делегации – и.о. директора ТИНРО-Центра Алексей Байталюк. Делегация Страны восходящего солнца представлена сотрудниками НИИ Агентства по рыболовству Японии.