Покупателям напомнили о бдительности

Далеко не всегда приобретение продуктов в супермаркете или большом магазине является гарантией высокого качества. Нередко продавцы идут на уловки, чтобы одурачить клиентов. Портал «ПродMag» со ссылкой на Rambler.ru перечисляет ухищрения недобросовестных коммерсантов, с которыми могут столкнуться покупатели.

Впрочем, в своего рода памятке для потребителей нет ничего нового, но напомнить о бдительности никогда не помешает.

Свежее несвежее

В магазинах нередко относительно свежие товары смешиваются с теми, чей срок годности на исходе. Для этого нерадивые продавцы просто перепаковывают продукт, что особенно часто наблюдается в случае с печеньем, конфетами, даже мясом и другими развесными предложениями. Запах под пленкой неощутим, да и всегда можно заменить дату на более свежую. Именно поэтому эксперты призывают приобретать товары в упаковке, предусмотренной производителем.

Кулинария

Такие отделы в супермаркетах позволяют сократить убытки предприятия. Так, в салаты, пиццу и другие готовые блюда кладут продукты, чей срок годности вот-вот закончится. Из мяса птицы, как правило, в таком случае делаются полуфабрикаты или же его заливают маринадом для шашлыка. Даже если вы решились на такую покупку, рекомендовано съедать все сразу, и уж точно не хранить еще пару дней.

Игра света

Во многих магазинах светодиодные лампы, установленные в мясном отделе, имеют подсветку розового цвета, которая визуально продукт делает более привлекательным и аппетитным. Прежде чем приобрести мясо, лучше попросить продавца достать его из-под витрины и показать вам.

Фарш

Порой в фарш собственного приготовления магазины добавляют различные примеси, дешевое сало и прочие доступные субпродукты, лед и консерванты. Проверить товар на качество непросто, поэтому делать его могут даже из мяса, чей срок годности близится к концу. Лучше уж пользоваться местами, где мясо для фарша выбирают при вас.

Срок годности

Нередки случаи, когда в супермаркетах просто переклеивают этикетки, где отмечен срок годности продукта. Если вы видите, что такие стикеры наклеены в несколько слоев друг на друга, лучше задуматься и купить тот товар, где дата производства и срок указаны непосредственно производителем.

Охлажденные продукты

Случается, что мясо и рыбу в магазинах размораживают, а затем кладут на витрину и предлагают под видом охлажденных. Рыбу или мясо освобождают ото льда при комнатной температуре, и тогда внутри почти наверняка начнут множиться вредоносные микроорганизмы.