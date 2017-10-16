Мороженую рыбу отправили за границу

С начала года экспорт рыбы и морепродуктов, добытых приморскими рыбаками, составил полмиллиона тонн, сообщили в пресс-службе края со ссылкой на данные Дальневосточного таможенного управления.
Увеличение объемов вывозимых за границу морских биоресурсов по сравнению с прошлым составило 18,2 процента. Рост произошел в основном за счет увеличения поставок на экспорт мороженой рыбы, уточнили в департаменте рыбного хозяйства и водных биоресурсов.
Напомним: приморские рыбаки вносят серьезный вклад в продовольственную безопасность страны. Около 20 % общероссийского вылова обеспечивает наш край. Более того, треть всей выловленной на Дальнем Востоке рыбы приходится на Приморье.
Автор : Отдел новостей «В»
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