Мороженую рыбу отправили за границу

С начала года экспорт рыбы и морепродуктов, добытых приморскими рыбаками, составил полмиллиона тонн, сообщили в пресс-службе края со ссылкой на данные Дальневосточного таможенного управления.

Увеличение объемов вывозимых за границу морских биоресурсов по сравнению с прошлым составило 18,2 процента. Рост произошел в основном за счет увеличения поставок на экспорт мороженой рыбы, уточнили в департаменте рыбного хозяйства и водных биоресурсов.

Напомним: приморские рыбаки вносят серьезный вклад в продовольственную безопасность страны. Около 20 % общероссийского вылова обеспечивает наш край. Более того, треть всей выловленной на Дальнем Востоке рыбы приходится на Приморье.