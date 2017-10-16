«Мир» поддержали миллионом покупок

В Приморье растет количество операций с использованием карт национальной платежной системы «Мир».

Так, за девять месяцев 2017 года жители и гости края совершили с помощью российских платежных карт более 1,1 млн покупок в сфере торговли и услуг, сообщили в отделе по связям с общественностью Дальневосточного ГУ Банка России.

Около трети этих операций пришлись на сентябрь: за этот месяц в регионе было совершено почти 400 тысяч покупок по картам «Мир» в предприятиях торгово-сервисной сети. Для сравнения: количество таких операций в январе этого года едва превышало 21 тысячу, в мае составило 61 тысячу, а в августе – 289 тысяч. Средний сентябрьский чек при этом составил почти 600 рублей.

Как пояснил начальник управления платежных систем и расчетов Дальневосточного главка ЦБ Олег Белохон, рост количества операций по картам «Мир» отчасти объясняется началом перевода бюджетников и пенсионеров на национальные платежные инструменты. Однако сегодня российские платежные карты активно выпускаются и для людей, самостоятельно заказавших карту «Мир».

– Мы видим, что количество оформленных карт увеличивается ежемесячно, соответственно, растет и объем операций по ним. Это говорит о том, что национальные карты полноценно заменяют карты международных платежных систем, не уступая им по функциональности, – отметил Олег Белохон.

Как уже писал «В», переход на карту «Мир» продлится для бюджетников до 1 июля 2018 года, для пенсионеров – до 1 июля 2020 года. Национальные платежные карты уже принимают и обслуживают банкоматы и электронные терминалы в магазинах, кафе, салонах красоты и других торгово-сервисных предприятиях Приморья.