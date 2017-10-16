Чай с вареньем все накладнее…

Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС) зафиксировала рост цен на варенье и чай – продукты, которые россияне употребляют чаще в холодное время года.

Газета «Известия» ознакомилась с данными ЕМИСС по потребительским ценам за сентябрь. Согласно им в первом осеннем месяце за 1 кг такой категории товаров, как варенье, джем, повидло, в среднем россияне платили 296,82 рубля, что на 8 % больше, чем год назад.

Президент Национального союза производителей плодов и овощей Сергей Королев связывает это с плохим урожаем ягод в стране.

– Погодные условия не позволили добиться тех показателей, которые были запланированы. В целом собрано на 15 % меньше ягод и фруктов, чем предполагалось. При этом качество урожая тоже оставляет желать лучшего. Официальных цифр о том, сколько ягод собрано, назвать не могу, потому что они будут известны только в конце года, – рассказал Сергей Королев.

Он считает, что рост цен на варенье вполне логичен, поскольку это продукт переработки плодов. И, по оценкам эксперта, подорожание может продолжиться вплоть до конца года.

По данным Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), в этом году планировалось, что будет получено 3450 тыс. тонн ягод и фруктов. Этот показатель на 4 % больше, чем в 2016 году, и на 16 % больше, чем два года назад. Прогнозы ЕЭК были сформированы еще в ноябре прошлого года на основе оценки объемов производства плодов.

Кроме того, ЕМИСС зафиксировала рост цен на черный байховый чай – на 3 %. 1 кг этого продукта в сентябре в среднем стоил 767,43 рубля, в то время как год назад – 747,13 рубля.

Генеральный директор Российской ассоциации производителей чая и кофе («Росчайкофе») Рамаз Чантурия назвал такое подорожание незначительным.

– Отклонение цены – в пределах нормы. Что бы ни случилось сейчас на рынке сырья, вряд ли этот показатель еще увеличится. Связано это с тем, что чайный рынок в настоящий момент находится в состоянии стагнации. Внутренняя конкуренция производителей достаточно высокая, да и потребитель не готов платить за такую продукцию больше. Поэтому вряд ли компании осмелятся повысить цены, – пояснил «Известиям» Рамаз Чантурия.

Ассоциация садоводов России прогнозирует, что ягод и фруктов, которые идут на продажу и переработку, по итогам года будет собрано на 30 % меньше, чем в прошлом году. Однако ассоциация не исключает, что благодаря господдержке могут увеличиться показатели урожайности в личных подсобных хозяйствах.