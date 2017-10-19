Водителям прописали зимнюю резину, а пешеходам – брелоки

ГИБДД напоминает водителям о необходимости своевременной замены летней резины на зимнюю.

Осенью 2016 года первый снегопад спровоцировал свыше 60 дорожно-транспортных происшествий в Приморье, напомнили в пресс-службе краевой Госавтоинспекции. По данным ведомства, в всплеске ДТП на легковом транспорте отчасти виноваты сами водители. И без того сложную дорожную ситуацию усугубило то, что многие машины не успели «переобуться» в резину, соответствующую сезону.

На территории края уже наблюдаются понижение температуры и осадки в виде снега. Производители зимних шин рекомендуют их установку при снижении среднесуточной температуры воздуха до 5–7 градусов тепла. Своевременная смена резины позволит водителю уверенно справляться с дорожными ситуациями, связанными с неблагоприятными погодными условиями.

Сотрудники ГИБДД обращают внимание водителей на особую осторожность при проезде нерегулируемых пешеходных переходов и движении возле детских садов и школ. И напоминают: проявлять осмотрительность необходимо не только водителям, но и пешеходам. Сокращается световой день, что снижает видимость на дорогах. В интересах собственной безопасности Госавтоинспекция рекомендует пешеходам использовать световозвращающие элементы на одежде или сумках. Такие брелоки, браслеты, подвески и нашивки делают пешеходов видимыми для водителей в темное время суток.

Кроме того, передвигаться следует по тротуарам, переходить проезжую часть только по пешеходным переходам, предварительно убедившись в безопасности.