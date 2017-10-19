Уважаемые земляки!

От имени депутатов Думы города Владивостока и от себя лично поздравляю вас с 79-й годовщиной со дня образования Приморского края!

За этот период край прошел уникальный путь развития, имея свою богатую и славную историю. Общими усилиями нескольких поколений, их трудом и интеллектом удалось создать то Приморье, которое мы все любим и ценим.

Все сегодняшние успехи и достижения – это заслуга жителей, которых отличают особенный дальневосточный характер, любовь и преданность своему Приморью, своей Родине.

Географическое положение Приморского края определяет его стратегически важное экономическое, культурное и международное значение не только для Дальнего Востока, но и для всей страны. Он по праву является лицом России в Азиатско-Тихоокеанском регионе, надежным форпостом на восточных рубежах нашего Отечества.

Сегодня край динамично развивается, полон энергии и амбициозных планов, имеет уникальную культуру и историю, стабильную экономику, его с интересом посещают российские и иностранные туристы. Воплощение самых грандиозных проектов, реализация социальных программ, научные открытия стали возможными благодаря нашим землякам, их мужеству и стойкости, патриотизму, решительности и трудолюбию.

Впереди у приморцев самые светлые перспективы. И пусть успех и благосостояние Приморья пополняется успехами каждого его жителя!

Желаю всем крепкого здоровья, плодотворной работы, новых достижений на благо Приморского края! Стабильности, мира и благополучия каждому дому, каждой семье!

А.П.Брик, председатель Думы города Владивостока