Спасенный из капкана рысенок не выжил

Пятимесячный рысенок, которого спасли сотрудники Приморского сафари-парка, погиб. Об этом сообщила ветеринарный врач Василина Татаурова на официальном сайте сафари-парка.

По словам специалиста, неокрепший организм котенка не вынес долгого нахождения в капкане, не помогла даже сложнейшая операция.

Напомним: 11 октября сборщики кедровых шишек обнаружили в лесу неподалеку от поселка Новая Россия рысенка, который застрял в капкане. На место сразу же выехали сотрудники сафари-парка Александр Куприков и Василина Татаурова. Как тогда рассказал Дмитрий Мезенцев, директор парка, котенок был настолько измучен, что даже не сопротивлялся.

«Задняя правая нога у пострадавшего малыша сильно опухла. Похоже, там вывих или перелом. Видимо, рысёнок отчаянно вырывался из капкана, стремясь на свободу, цепляясь из последних сил за жизнь», ­­­– писал тогда Дмитрий Мезенцев.

После осмотров и анализов специалисты приняли решение проводить сложную операцию – остеосинтез бедренной кости. Операция длилась почти 4 часа. После этого рысенка перевели на карантин. Через три дня после операции, по сообщению Дмитрия Мезенцева, задняя лапа котенка волочилась. Спустя еще день он умер.