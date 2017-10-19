Карта мыслей, кот Бродского и шутки для самых умных

Увидеть фестиваль цвета и цифры, поиграть в видеоигры в очках дополненной реальности и даже создать своего робота можно будет во Владивостоке на Всероссийском фестивале науки Nauka 0+.

Как уже писал «В», в этом году фестиваль пройдет 27-28 октября на территории ДВФУ и ряда других городских площадок, сообщили в пресс-службе вуза.

Основной целью организаторы объявили популяризацию технологий и научных знаний. Способ, которым это было решено сделать, можно назвать революционным – о науке и технологиях решили рассказывать весело и эффектно вместо традиционных лекций в университетских лекториях. Заявлена разнообразная программа: выставки технологий, экскурсии, лекции, экспериментариумы, стендап-шоу и даже ночной командный science-квест «Телепорт».

Популяризаторы науки делают ставки на некоторые особенно эффектные части программы. Например, перформанс «Геопсихика»: за два дня гости фестиваля смогут создать свою «карту мыслей» с помощью нейросети.

Для любителей увидеть все своими глазами и потрогать руками на протяжение двух фестивальных дней будет работать экспериментариум. Организаторы проведут опыты и объяснят суть работы вечного двигателя, левитации и получат электричество из овощей.

Зрелищно и завораживающе – так можно охарактеризовать «фестиваль в фестивале» «Пуск». Это презентация технологического искусства: гости увидят арт-работы, созданные с помощью световых, цифровых и проекционных технологий.

Любителям техники и науки в действии надо обязательно увидеть соревнования по конструированию роботов Robotics Tournament 2017. Участникам предстоит всего за 24 часа с помощью 3D-принтера их спроектировать, создать и запрограммировать.

Подумали и о тех, кто в науке не силен и хочет просто приятно, но с пользой провести время. В ДВФУ пройдет научный стендап Science Slam. Молодые ученые просто и доходчиво расскажут о своих исследованиях со сцены. Гостям литературного шоу «Кот Бродского» гуманитарии расскажут о научно-популярных книгах, которые рекомендовали им ученые.

Организаторы обращают внимание на две лекции: «От общения в мессенджерах и соцсетях к отношениям в реальной жизни. Для молодых и близких» и «Электродвигатель круче, чем у Tesla». Для тех, кто устанет от науки, два дня будет работать VR-пространство с зоной отдыха и PlayStation. Всероссийский фестиваль не ограничился одной площадкой – на острове Русском. Например, во ВГУЭС пройдет серия лекций на непривычные для науки темы: Персональный робот «Адам», 3D-макетирование одежды и даже Лекция «Zombie Virus: Научный подход к поведению ходячих мертвецов».

На фестивале Nauka 0+ выступят нобелевский лауреат Риккардо Валентини, психофизиолог и популяризатор науки Илья Захаров.