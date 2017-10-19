Неожиданный визит лайнера

Жители столицы края смогут еще раз полюбоваться на трансокеанский лайнер Costa NeoRomantica. О внеплановом заходе лайнера сообщили в пресс-службе администрации края. Costa NeoRomantica пришвартуется к причалу Морского вокзала во вторник, 24 октября.
Во Владивостокском морском терминале сообщили, что на борту будет почти 800 туристов из разных стран: Германии, Италии и Испании. Прибытие лайнера ожидается в 8 утра, торжественная встреча гостей начнется на час позже. В программе – выступление творческих коллективов Дальрыбвтуза и ярмарка приморских товаров.
Туристы пробудут во Владивостоке до среды, 25 октября. Судно покинет порт в 16.00 и отправится в японский порт Аомори.
Напомним, что лайнер Costa NeoRomantica зашел во Владивосток впервые в мае 2017 года, затем судно еще два раза возвращалось в город. Этот год стал для региона рекордным – Морвокзал принял круизные лайнеры 13 раз.
Супермаркет под открытым небом
За один день продовольственную ярмарку на главной площади Владивостока посещают более 10 тысяч человек
Чиновникам на защиту леса не хватило денег и людей
Вопрос организации противопожарных мероприятий в Приморье обсуждался комитетом краевого парламента по продовольственной политике и природопользованию, сообщили в пресс-службе ЗС ПК.
Японки приехали собирать желуди
Трое волонтеров из Японии приняли участие в первом за много лет учете урожайности монгольского дуба на территории заповедника Кедровая Падь, сообщила пресс-служба «Земли леопарда». Девушки помогли ученым в организации исследований, а также в сборе желудей на геоботанической площадке.
В правительстве пересчитали выходные дни
Сколько праздничных дней и когда будут отдыхать россияне в 2018 году, стало известно окончательно.
Карта мыслей, кот Бродского и шутки для самых умных
Увидеть фестиваль цвета и цифры, поиграть в видеоигры в очках дополненной реальности и даже создать своего робота можно будет во Владивостоке на Всероссийском фестивале науки Nauka 0+.