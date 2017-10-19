Неожиданный визит лайнера

Жители столицы края смогут еще раз полюбоваться на трансокеанский лайнер Costa NeoRomantica. О внеплановом заходе лайнера сообщили в пресс-службе администрации края. Costa NeoRomantica пришвартуется к причалу Морского вокзала во вторник, 24 октября.

Во Владивостокском морском терминале сообщили, что на борту будет почти 800 туристов из разных стран: Германии, Италии и Испании. Прибытие лайнера ожидается в 8 утра, торжественная встреча гостей начнется на час позже. В программе – выступление творческих коллективов Дальрыбвтуза и ярмарка приморских товаров.

Туристы пробудут во Владивостоке до среды, 25 октября. Судно покинет порт в 16.00 и отправится в японский порт Аомори.

Напомним, что лайнер Costa NeoRomantica зашел во Владивосток впервые в мае 2017 года, затем судно еще два раза возвращалось в город. Этот год стал для региона рекордным – Морвокзал принял круизные лайнеры 13 раз.