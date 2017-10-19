«Лаборатория Касперского» научит

Во Владивостоке откроется научно-образовательный центр кибербезопасности от «Лаборатории Касперского», сообщили в пресс-службе Дальневосточного федерального университета.
Церемония открытия запланирована на 24 октября в рамках глобального форума айтишников Русский MeetUp, который впервые пройдет в ДВФУ. Научный центр будет готовить специалистов в сфере IT, помогать студентам в получении и понимании новых знаний о безопасности в Сети.
Открытие центра кибербезопасности важно как для ДВФУ, так и для самой «Лаборатории Касперского». В первом случае один из крупнейших вузов региона обретет возможность получения качественно новых образовательных программ, разработанных ведущими специалистами страны. «Лаборатория Касперского» же за счет создания базы на Дальнем Востоке воплотит в жизнь мечту всех айтишников: непрерывную работу 24 часа в сутки. Это станет возможным благодаря разнице во времени между Москвой и Владивостоком.
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