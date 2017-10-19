Китай, Австралия или Москва?..

Куда мечтают уехать дальневосточники

Портал по поиску работы Head Hunter провел масштабное исследование готовности жителей Дальнего Востока РФ ради карьеры переехать в другой регион страны или за границу.

Как отметила пресс-секретарь Head Hunter Софья Леонова, для получения статистических данных специалисты проанализировали более 160 тысяч резюме и 400 тысяч откликов за 2016–2017 годы. Доля соискателей, которые готовы к переезду, невелика: 4,7 % от общего числа разместивших резюме.

Большая часть соискателей хотела бы переехать в другой регион РФ – 88 % от общего числа. На первом месте по популярности Москва – 23 %. Недалеко ушла Cеверная столица: в Санкт-Петербург хотят уехать 22 % жителей ДФО. Также популярными направлениями специалисты Head Hunter назвали Краснодарский край и Новосибирскую область.

Многие жители дальневосточных регионов готовы переехать в другие города ДФО. Больше всего соискателей хотят работать в Хабаровске и в Амурской области. Приморский край на третьем месте. Самым непопулярным направлением переезда для создания карьеры стал Чукотский АО.

Переехать из ДФО чаще всего хотят специалисты в профобласти «Производство», а также направлении «Начало карьеры». Самые немобильные – работники сферы «Страхование».

Справедливости ради стоит отметить: немало наших земляков не прочь поработать за рубежом, больше всего в соседнем Китае (1,2 % от желающих трудиться за границей). Среди популярных направлений также США (0,6 %), Казахстан (0,6 %), Канада (0,5 %) и Австралия (0,5 %). На Украину и в Сингапур согласились бы отправиться по 0,3 % соискателей.

На Дальний Восток – не только за гектаром, но и за карьерой

Среди всех россиян, которые изъявили желание сменить свой регион на другой, 1,2 % выбрали Дальний Восток. При этом из всех откликов на вакансии в России в 2017 году доля откликов на рабочие места в нашем регионе составила 0,6%.

Больше всего сотрудников, готовых к переезду в ДФО, живет в Москве, а также в Сибири и Приволжье.

Соискатели, желающие переехать на Дальний Восток, размещают свои резюме в профобласти «Начало карьеры, студенты» (13 %). Далее следуют сферы производства и добычи сырья.

Есть и иностранцы, выразившие готовность к переезду в Дальневосточный регион. Особенно популярно это направление у жителей Казахстана (5,9 %) и Украины (4,8 %). Также среди желающих потрудиться на российском Дальнем Востоке оказались жители Китая и Японии.