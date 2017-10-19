Фестиваль – дело вкуса

Недавно во Владивостоке (и еще в 11 городах России), как уже сообщал «В», прошел Российский ресторанный фестиваль. Каждый ресторан-участник – а во Владивостоке их было десять – придумывал свой сет, набор из трех-пяти блюд, именно для фестиваля, чтобы подчеркнуть стиль заведения.

Стоимость любого сета была 990 рублей, и это позволяло побывать даже в ресторанах – участниках фестиваля, в которых средний чек много выше… Автор этих строк навестил три заведения.

Первым оказался гастробар Old Fashioned. В сете здесь значились дальневосточный осьминог с пряными овощами и сорбе, пастрами на теплом хлебе с малосольным огурцом и майонезом из черемши, морские гребешки с кремом из печеных яблок, говяжьи щеки с копчеными сливами, морковный тартар с лимонным бисквитом и мороженым из темного пива. Все блюда оказались очень интересными и креативными, каждое из них хотелось есть не спеша, выделяя вкусы, оценивая и структуру, и подачу… Возможно, чуть более резко, чем нужно в салате из осьминога, выделялась кинза, оставляя резкое послевкусие, а в десерте морковный тартар был слегка резиноват – жевался долго, упорно и старательно (все уже съедено, а он все жуется и жуется). Но в целом сет оставил великолепное впечатление.

Следующий набор блюд был отведан в ресторане Studio. В него входил салат с хрустящим картофелем и малосольным лососем со свежими овощами; рыбный суп с филе нерки, шпинатом, томатами-черри и булочкой; гратен из морепродуктов с гребешком, трубачом, мидиями, креветками и кальмаром, запеченный в сливочном соусе с сыром. Увы, блюда не впечатлили. Осталось ощущение, что это не фестивальный, придуманный по особому случаю набор блюд, а банальный комплексный обед. В супе плавала разрезанная на две части помидорка, абсолютно свежая, крепкая, явно брошенная в последнюю минуту и совершенно не дающая ему вкуса. Салат с довольно жирной рыбой и жирной же картошкой был заправлен майонезом, что не придавало ему легкости, а оставляло ощущение столовой. Гратен содержал в себе скромный набор (кусочек гребешка, две мини-креветки, мидия и кальмар) абсолютно безвкусных морепродуктов, вкус был только у гребешка и у соуса, но соус оказался жидким, есть его вилкой было невозможно, а ложкой – неприлично…

Третий участник фестиваля – Pazzo Coffee Lab. В сет входили бокал приятного игристого вина; микс-салат с артишоком, оливками каламата, вялеными томатами и пармезаном; пицца с печеными овощами и сыром бурата и пенне с копченой грудинкой и сливочно-томатным соусом с добавлением водки (al dente, как и положено, с пикантным вкусом соуса и тонким оттенком копчения). Итальянская суть ресторана была подчеркнута и глубоко раскрыта.

Что можно сказать в итоге? Те заведения, в которых к участию в фестивале подошли с искрой, с душой, только выиграли.

Р. S. Напомним, что наше мнение – субъективное.