Браконьеры скопились у нерестовых рек

Лососевая путина в Приморском крае в самом разгаре. На нерестовые реки устремились браконьеры всех мастей в надежде заготовить самую ценную рыбу и красную икру.
За последние дни сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю провели порядка 50 природоохранных рейдов, из незаконного оборота изъято более 300 особей кеты, свыше 70 сетей общей протяженностью порядка 5 км, сообщила пресс-служба ведомства. К административной ответственности привлечено около 20 нарушителей промыслового законодательства.
Наибольшая активность браконьеров на сегодняшний день зафиксирована на реке Киевке, что западнее поселка Преображение. Браконьеры ставят сети в устьях нерестовых рек, не давая рыбе дойти до мест нереста. Здесь пограничники регулярно задерживают с поличным местных жителей, вышедших на незаконный промысел. Так, двое рыбаков, занимавшихся незаконной заготовкой красной рыбы, едва завидев пограничников, поспешили ретироваться, оставив улов, резиновую лодку с сетями и даже незакрытую автомашину. 33 особи кеты, обнаруженные в салоне их транспортного средства, признаны специалистами нежизнеспособными и уничтожены.
Выявляются при проведении таких рейдов и другие противоправные деяния. Так, в Хасанском районе, в бухте Рейд Паллада, было изъято и возвращено в естественную среду обитания более 10 тысяч особей живого трепанга.
Автор : Отдел новостей «В»
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