Японки приехали собирать желуди

Трое волонтеров из Японии приняли участие в первом за много лет учете урожайности монгольского дуба на территории заповедника Кедровая Падь, сообщила пресс-служба «Земли леопарда». Девушки помогли ученым в организации исследований, а также в сборе желудей на геоботанической площадке.

Плоды монгольского дуба наряду с плодами маньчжурского ореха и корейского кедра – основа питания копытных Уссурийской тайги. От урожайности этого дерева зависит, насколько сытой будет ближайшая зима для оленей и кабанов, а значит, и для приморских хищников – леопарда и тигра. В 2017 году научный отдел ФГБУ «Земля леопарда» впервые за время существования учреждения провел исследования по оценке урожая монгольского дуба в заповеднике Кедровая Падь.

Немалую помощь в закладке геоботанической площадки и сборе желудей в этом году научным сотрудникам оказали три студентки из Японии – Хироми, Аяка и Юки. Девушки приехали в Приморье, чтобы познакомиться с местной природой и попробовать свои силы в ранее незнакомом труде. Научные сотрудники ФГБУ «Земля леопарда» пошли навстречу желанию волонтеров помочь и подыскали им несложное, но кропотливое занятие.

На модельной площадке размером 10 квадратных метров с промежутком в несколько дней ими было собрано 10 мешков желудей. Помимо самих плодов ученые и волонтеры собирали также плюски желудей, в простонародье называемые шапочками.

– Девушки хорошо нам помогли, – рассказывает Евгения Бисикалова, начальник отдела науки ФГБУ «Земля леопарда». – Недаром японцы считаются трудолюбивой и дисциплинированной нацией. Волонтеры старались не пропустить ни один желудь, а позже помогли в их подсчете. По итогу работы этого года было собрано несколько тысяч плодов. Теперь они будут высушены и исследованы детально.

Помимо сбора и подсчета желудей японские студентки приняли участие в рейде по проверке фотоловушек, ознакомились с ходом ветеринарных исследований мелких млекопитающих на «Земле леопарда», а также побывали на туристическом маршруте национального парка «Тропой леопарда».

По словам девушек, работа на «Земле леопарда» принесла им массу приятных впечатлений. Они были рады помочь ученым, понимая, насколько важен этот труд. Особый восторг японских волонтеров вызвала первозданная тайга заповедника Кедровая Падь, сравниться с которой не может ни один островок природы Японии.