В правительстве пересчитали выходные дни

Сколько праздничных дней и когда будут отдыхать россияне в 2018 году, стало известно окончательно.

На сайте правительства России сообщается, что премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о переносе выходных дней в 2018 году.

В окончательной конфигурации россияне получат десятидневные каникулы на Новый год, а также еще пять длинных выходных по три и четыре дня на 23 Февраля, 8 Марта, Первомай, День России и День народного единства.

В соответствии с подписанным постановлением в 2018 году выходные дни 6 и 7 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся на 9 марта и 2 мая соответственно, а дни отдыха с субботы 28 апреля, субботы 9 июня и субботы 29 декабря – на понедельник 30 апреля, понедельник 11 июня и понедельник 31 декабря соответственно.

В правительстве отметили, что, таким образом, будет десятидневный отдых с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года, «совпадающий с новогодними каникулами и Рождеством Христовым».

Также появляются три выходных с 23 по 25 февраля, совпадающие с празднованием Дня защитника Отечества. На Международный женский день выходных будет больше – четыре дня – с 8 по 11 марта. Четырехдневный отдых выпадает и на 1 Мая – с 29 апреля по 2 мая, пояснила Gazeta.ru.

Зато на День Победы будет один выходной – 9 Мая. Трехдневный отдых запланирован с 10 по 12 июня (совпадает с празднованием Дня России) и с 3 по 5 ноября, на День народного единства.