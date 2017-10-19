Грузовой транспорт не пустят на улицу Станюковича

Открыть движение по временной схеме для легковых автомобилей и пешеходов на улице Станюковича в районе дома № 28а планируется 1 ноября, сообщили в пресс-службе мэрии.

Такое поручение дал и. о. главы Владивостока Константин Межонов в ходе совещания с представителями застройщика – ООО «Каскад-Строй», по вине которого 14 февраля этого года произошло обрушение подпорной стены и части дороги.

Как уточнили в управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока, движение на этом участке улицы Станюковича будет односторонним, так как ширина проезда не позволяет сделать его двусторонним. По решению комиссии движение автотранспорта будет осуществляться по направлению от дома № 1 к дому № 37 на ул. Станюковича. Движение грузового транспорта здесь запретят. Нарушения правил дорожного движения будут фиксировать камеры наружного наблюдения, а информация направляться в профильные структуры для принятия мер.

ООО «Каскад-Строй» рекомендовано до 26 октября установить временные ограждения из железобетонных блоков, наружное освещение на данном участке дороги, а также дорожные знаки, которые будут информировать автомобилистов о схеме организации дорожного движения.

Как уже писал «В», полное восстановление дороги планируется в августе 2018 года, когда ООО «Каскад-Строй» выполнит весь комплекс строительных работ.