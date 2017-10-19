Батареи потеплеют в понедельник

Отопительный сезон 2017–2018 года стартует во Владивостоке в понедельник, 23 октября, сообщили в пресс-службе мэрии.

С началом отопительного периода тепло будет подано как в учреждения социального назначения, так и в жилые дома, организации и на предприятия. Запитка систем водой по всему городу в связи с их большой протяженностью традиционно происходит в течение 5–7 дней.

Подготовка Владивостока к предстоящему отопительному периоду была выполнена в соответствии с планом и в установленные сроки.

Так, в учреждениях социального назначения (детских садах, школах, учреждениях культуры) в течение лета по заказу администрации Владивостока ремонтировали кровли, инженерные коммуникации, утепляли фасады, проводили опрессовку внутренних систем отопления и другие работы.

Осуществлялась промывка и опрессовка многоквартирных домов. Напомним: внутридомовые коммуникации жилых зданий к отопительному сезону обязаны готовить управляющие организации. И именно от их работы во многом будет зависеть приход тепла в квартиры горожан. Если в квартире не будет обеспечен комфортный температурный режим, исполнитель – УК или ТСЖ – должен наладить систему отопления. После начала отопительного сезона специалистам обслуживающих организаций необходимо открыть вводные задвижки на тепловых узлах жилых домов, а также наладить качественную работу внутридомовых коммуникаций. Также специалисты обслуживающих организаций несут обязанности по ликвидации порывов на внутридомовых сетях.

Во время прохождения отопительного сезона аварийно-восстановительные бригады будут работать в круглосуточном режиме.

Ежедневный мониторинг объектов с нарушением систем теплоснабжения ведет Единая дежурная диспетчерская служба Владивостока. По факту возникновения аварийных ситуаций специалисты ЕДДС оперативно реагируют и прорабатывают вопрос с эксплуатирующими организациями по устранению аварий.