Вы superstar, Ефим Семенович!

На следующей неделе во Владивостоке пройдет серия мероприятий, объединенных важной, знаковой для культурной жизни города и края датой – 85-летием Приморского академического театра имени Горького.

Состоится научно-практическая конференция, будет представлена книга, пройдут три творческих вечера.

Один из них, посвященный 70-летию главного режиссера и художественного руководителя театра Ефима Звеняцкого, состоится 26 октября.

– На афишах значится название вечера «Таланты и их поклонник», – говорит режиссер Вадим Данцигер, взявшийся за постановку этого юбилейного торжества. – Но мы вместе с актерами именуем то, что сейчас репетируем, – «Ефим Звеняцкий – superstar!»

Концепция вечера – это ретроспектива главных вех жизни Ефима Семеновича, положенная на рок-оперу Эндрю Ллойда Уэббера Jesus Christ Superstar («Иисус Христос – суперзвезда»). Идея моя, захотелось сделать что-то яркое, музыкальное, ведь мы будем отмечать не рядовое событие, а серьезный юбилей, красивую дату. Да и сам театр имени Горького в первую очередь ассоциируется с личностью Ефима Звеняцкого, поэтому решили создать что-то такое, чего еще не было на этой сцене.

В вечере будет занята практически вся труппа. Я пошел по стопам Ефима Семеновича и сделал проект, где будет занято очень много актеров.

Да, в вечере есть некая сценарная структура, но, разумеется, мы внутри немного хулиганим, потому что это все же капустник, в котором есть место импровизации.

Кто исполняет роль Ефима Звеняцкого? Самым сложным во всем процессе было именно это: придумать историю так, чтобы до самого финального номера Ефим Семенович на сцене не появлялся. Так что у нас короля играет свита. О главном герое говорят самые разные люди: его мама, жители Амурзета, где прошло детство и юность Ефима Семеновича, министр культуры России, даже такие корифеи, как Станиславский и Немирович-Данченко. Все – в контексте жизни и биографии главного героя.

Ефим Семенович, разумеется, знает о том, что репетируется вечер, и мы даже посвятили его в основную канву сюжета. Однако мы просим его не включать театральную трансляцию, когда идут репетиции, шифруемся как можем. Очень надеюсь, что удастся сделать именно сюрприз: воздать должное Ефиму Семеновичу, сделать ему яркий театральный подарок, поздравить его, признаться ему в любви и показать, что театр имени Горького и Звеняцкий неразрывны.