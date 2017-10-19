Нити, бусины и бисер – современное искусство

Московская художница Устина Яковлева, создающая свой проект в центре современного искусства «Заря», 21 октября в кинозале ЦСИ проведет лекцию и расскажет о своем подходе к творчеству и профессиональных практиках.

Устина Яковлева работает с живописью, графикой и инсталляцией, в которую включает такие материалы, как ткани, нити, бусины, бисер. В последнее время художница разрабатывает несколько серий, главные действующие персонажи в которых напоминают морских существ, моллюсков и медуз.

– В этом загадочном подводном царстве свои законы и своя иерархия. У каждого существа свой характер и своя история взаимоотношений с другими представителями вида, – говорит Устина. Ее проект для арт-резиденции «Заря» будет посвящен морской флоре и фауне.

Известный художественный критик Валентин Дьяконов так характеризует работы художницы: «Искусство Устины Яковлевой – это нить Ариадны, предлагающая уму выход из лабиринта, в котором главный враг не разрушительный инстинкт смерти, у греков воплощенный в Минотавре, а вечная жизнь в удобной конфигурации. Ее работы возвращают зрителю связь с процессом (ужасным и возвышенным одновременно) бесконечного деления клеток и метаморфоз живого».

Начало лекции в 19 часов, вход свободный.