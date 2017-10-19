И тяжел, и горек, но потрясающ хлеб Албазина

Приморский зритель овацией принял историческую драму Амурского театра

Чувство гордости и уважения к первопроходцам Дальнего Востока испытали владивостокские зрители, когда на сцене театра молодежи Амурский театр драмы показывал драму «Горький хлеб Албазина».

Перенести и даже погрузить зрителя в далекий XVII век режиссеру-постановщику заслуженному артисту России Вадиму Гоголькову удалось буквально с первых минут спектакля. Действие начинается с того, что землепроходец Ерофей Хабаров обращается к якутскому воеводе с челобитной: снарядить отряд казаков для освоения земли Приамурья. И привезти оттуда мехами и другими богатствами прибыль великую русскому царю. При этом и самому остаться не внакладе. Простой, казалось бы, диалог создал настрой всей постановке: зритель смог переключиться из суматошного века XXI в размеренный XVII.

Далекий 1650 год. Отряд Хабарова занимает городок даурского князя Албазы и отстраивает на его месте Албазинский острог. Так начинаются его 39-летняя история и хитросплетения судеб его обитателей. За два действия спектакля пройдет почти вся жизнь одной из главных героинь – местной жительницы Маруси. Ее образ раскрывают три актрисы, самая младшая из которых – 10-летняя Катя Тихонова.

Еще одна героиня – это чудотворная Албазинская икона Божией Матери – самая почитаемая православная святыня на Дальнем Востоке. С нею на Амур пришел священник Ермоген, образ которого талантливо передал заслуженный артист России Роберт Салахов. Во время произносимых им молебнов хотелось встать и бить земные поклоны, настолько сильной была энергетика, идущая со сцены. Возможно, благоговейный трепет вызывала сама икона, точнее, ее список с оригинала, переданный Амурскому областному театру драмы архиепископом Благовещенским и Тындинским Гавриилом. Образ Божией Матери не раз позволял защитникам Албазина сдюжить, отбивая атаки богдайских людей, переживая осады, терпеть голод и лишения. В живых из тысячи осталось всего 66 человек. И эта горстка людей на праздник Великой Пасхи (и это исторический факт) испекла пудовый пирог и передала в дар противнику, чтобы видели маньчжуры силу русского духа и широту русской души.

Героическая эпопея албазинского противостояния завершилась подписанием Нерчинского договора, по которому острог надлежало срыть. Но больше никогда между Россией и Китаем не было войны. Разногласия были, но войны прекратились.

На спектакль Министерством культуры России было выделено полтора миллиона рублей, благодаря чему театр смог создать масштабные декорации, сшить десятки костюмов, в которых воссозданы исторические особенности того времени. Хотя, конечно, никакими деньгами не измеришь тот труд, который для постановки спектакля проделала автор сценария завлит театра Нина Дьякова, изучившая в архивах сотни исторических документов XVII века, образцов устного народного творчества того времени. И даже песня, звучащая в спектакле, – результат ее поисков.

В спектакле была занята вся труппа, причем некоторым артистам были розданы по две-три роли. Сейчас эта масштабная постановка с успехом идет в Хабаровске.