Супермаркет под открытым небом

За один день продовольственную ярмарку на главной площади Владивостока посещают более 10 тысяч человек

Сегодня во Владивостоке официально действуют 14 сельскохозяйственных ярмарок, но самая популярная у жителей и гостей краевого центра – общегородская, работающая по пятницам и субботам на центральной площади столицы Приморья. Потому как цены здесь на многие товары ниже, чем где-либо, благодаря отсутствию арендной платы за торговое место. Такова политика администрации Владивостока, направленная на привлечение в город урожая и продуктов со всего края.

Продукция под контролем

Ярмарка на главной площади Владивостока работает с ранней весны до поздней осени. Порядка 300 торговых точек предлагают дары садов и огородов, морей и океанов, рек и озер, Уссурийской тайги, а также хлебобулочные и кондитерские изделия. Свой урожай везут фермерские и крестьянские хозяйства из Октябрьского, Хорольского, Черниговского, Спасского районов. А также из Уссурийского городского округа, Арсеньева, Артема, Суражевки.

По оценке специалистов управления экономики и развития предпринимательства администрации Владивостока, за один день главную торговую точку города посещают более 10 тысяч человек. С ярмарки трудно уйти с пустыми руками. Такому товарообороту могут позавидовать даже супермаркеты. Отсюда и привлекательность ярмарки для продавцов и потребителей. Чего скрывать, в магазинах можно нарваться на залежалый товар с переклеенными этикетками, а на рынке продукция всегда свежая. И за качество сладостей, мясной, молочной и рыбной продукции можно не беспокоиться – все под контролем специалистов управления экономики и развития предпринимательства администрации города.

Кроме того, вся мясомолочная продукции проходит обязательный ветеринарный контроль перед тем, как попасть на прилавок.

Можно сказать, что продовольственная ярмарка на главной площади Владивостока – это выставка достижений сельского хозяйства Приморья. И еще реальная возможность жителям краевого центра пополнить индивидуальные продовольственные корзины.

На общегородской ярмарке цену на товары определяют здоровая конкуренция и наличие покупателей. В субботу ближе к завершению торговли овощную продукцию можно купить дешевле. Крестьяне, чтобы не везти обратно нереализованный товар, распродают его по сниженным ценам.

Кстати, на многих ценниках надписи на китайском языке. Туристам из Поднебесной (а их на площади всегда много) нравится российская выпечка, мед, таежные дикоросы и морские деликатесы: крабы, мидии, гребешок. Поэтому продовольственной ярмарке на главной площади столицы Приморья можно присвоить международный статус.

Необходимо добавить, что специалисты управления экономики и развития предпринимательства ведут еженедельный мониторинг цен на продукцию местного производства, реализуемую на сельскохозяйственных торговых площадках, рынках и в супермаркетах города. Анализ данных показывает, что на общегородской ярмарке ценники на 10–20 процентов ниже, чем в магазинах и на других рынках краевого центра. Фермерам и представителям крестьянских хозяйств не надо платить за место для торговли, за уборку мусора, электричество и охрану. Все расходы на содержание ярмарки за счет городского бюджета. Это позволяет администрации Владивостока реально сдерживать рост цен на продовольствие.

– Нам выгодно торговать на площади. Здесь с фермеров не берут аренду за торговое место, как на других рынках города. Отсюда и наша цена на товар. В пятницу мы торгуем до 8 часов вечера, пока есть покупатели. Многие фермеры здесь же и ночуют – в машинах. Благо для этого созданы все условия: электричество к холодильникам подведено, туалеты работают, кафе и магазины рядом. Можно и кино посмотреть, если есть желание, – кинотеатр «Уссури» через дорогу. Фермеров это устраивает, – рассказал «В» пчеловод из Уссурийска Алексей Мелешенко.

– Приезжаю на ярмарку каждую неделю, а это 250 километров в один конец. Далеко, но смысл в этом есть. У нас негде реализовывать сельхозпродукцию. А здесь очень много покупателей, горожане охотно покупают наш мед и чеснок. На нашем рынке я столько не продам. Дело не в том, окупится горючее или нет. Либо я дома все, что вырастил, выброшу, либо здесь получу за это какие-то деньги. Вы спросите любого приезжего из района, и все будут за то, чтобы ярмарки проводились, – рассказал «В» фермер Сергей Ершов из Анучинского района.

По единодушному мнению сельхозпроизводителей, с которыми общался корреспондент «В», Приморью по силам прокормить себя без масштабного привлечения импорта. Не было бы разрушительных тайфунов, и был бы налажен сбыт сельхозпродукции. В этом году в крае урожай на корнеплоды: картофель, морковь, свеклу. Удались, как никогда, и бахчевые – арбузы. С каждым годом все больше приморского винограда.

Мечтаю вырастить сад

Фермер Фаррух Умаров из Спасского района не первый год приезжает на ярмарку с картошкой, огурцами, помидорами, сливами, облепихой. Но в этом году на его прилавке появились яблоки и виноград нескольких сортов.

– Это урожай нынешнего года. Собрали белого и красного винограда около двух тонн, из них только сорта Альфа тонну. Это мелкий, но очень сладкий виноград, из него получается хорошее вино. Для молодого виноградника это хороший результат, – с гордостью говорит мужчина. – Ранее мы не занимались виноградом в Приморье, боялись, что лоза вымерзнет в местном климате. Так оно и случилось. Когда шесть лет назад впервые решили попробовать выращивать виноград, то столкнулись с проблемой: лоза не выдержала морозов, погибла. Зимой в Спасском районе температура падает до минус 40–45 градусов. Мы не знали, как за лозой здесь ухаживать. Потом сообразили, что ее надо хорошо укрывать от морозов. Не догадывались об этом потому, что у себя на родине в Средней Азии мы никогда ее не укрывали. У приморского климата свои плюсы: здесь хорошо растут бахчевые, например арбузы. Но для культивирования винограда нужны иные, чем в Узбекистане, методы виноградарства. В будущем году хотим сделать теплицу.

...Родители Фарруха приехали в Приморский край 15 лет назад, осели в селе Дубовском Спасского района. И, как и у себя на родине, занялись земледелием. Земельный участок четыре гектара взяли в аренду. Первой сельхозпродукцией, которую они стали выращивать по совету местного населения, был картофель. Он не требовал больших трудозатрат и всегда хорошо продавался. Затем попробовали выращивать арбузы. Тоже получилось.

– Четыре гектара нам уже маловато, надо развиваться дальше. Хотим купить землю, если получится, и основательно заняться яблоками, виноградом и кишмишем. Я видел в Черниговском районе большие территории под лозой, как в Узбекистане. Виноград в Приморье вызревает при любых условиях, надо только за ним правильно ухаживать, – считает фермер Умаров.

Сейчас у Фарруха десять яблонь, высаженных три года назад. Этой осенью он собрал около 400 кг красных и сочных «краснодарских» яблок на радость покупателям. По словам фермера, он планирует высадить большой яблоневый сад, если, конечно, будет где. Фаррух мечтает взять в аренду 4-5 гектаров земли и купить трактор для обработки надела. Сейчас ему помогают десять наемных рабочих из местных.

Фаррух говорит, что тяга к сельскому хозяйству у него от деда, у которого в Узбекистане был большой сад с виноградом. По его стопам пошел сын Султан Кимирович, а затем внук.

– Еще хочу попробовать заняться малиной и клубникой. Эти ягоды хорошо вызревают в Приморье. И спрос на них всегда есть, – улыбается Фаррух.

На вопрос корреспондента «В», есть ли смысл возить сельхозпродукцию из Спасского района во Владивосток, путь-то неблизкий, фермер отвечает утвердительно:

– Сбыта на наших рынках нет. А здесь за моим виноградом и яблоками очередь. Люди видят, что товар местный, не китайский. Я за качество отвечаю своей репутацией. Это самое дорогое для человека. Так меня учили дед и отец.