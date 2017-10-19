Чиновникам на защиту леса не хватило денег и людей

Вопрос организации противопожарных мероприятий в Приморье обсуждался комитетом краевого парламента по продовольственной политике и природопользованию, сообщили в пресс-службе ЗС ПК.

О ситуации в отдельных муниципальных образованиях края депутатам рассказали представители Пограничного, Хасанского и Партизанского районов. Первый заместитель главы Пограничного района Александр Степанов сообщил, что, по данным спутникового наблюдения, на территории муниципалитета фиксируется от двух до 15 термических аномалий в лесах ежедневно. При этом своевременно ликвидировать очаги возгораний не получается, так как в настоящее время здесь действует только одна пожарно-техническая станция, работает одна единица техники и пять человек.

– Те силы и средства, которые имеются, не позволяют оперативно реагировать. При этом площади лесных пожаров из года в год увеличиваются. На наш взгляд, это проблема не только Пограничного района, но и всего края, да и всей страны, – считает Александр Степанов.

Он напомнил, что до 2006 года, когда на территории Пограничного района действовали лесничества, лесные кварталы опахивались, наносились минерализованные полосы. И площади пожаров были значительно меньше. В последние годы такие работы не велись.

И.о. главы Партизанского района Лев Хамхоев обратил внимание на то, что из-за отсутствия лесоустройства невозможно определить границы минерализованных защитных полос по границам муниципальных образований, данные не совпадают с кадастровыми картами.

– Из года в год мы обсуждаем эту проблему, но она так и стоит на месте, статистика показывает, что количество лесных пожаров не уменьшается. Пожары тушат не совещания, пожары тушат люди, необходимо увеличивать число людей и количество техники, – уверил он. – Территория нашего лесхоза 459 тысяч гектаров, эту территорию обслуживают 18 лесничих с помощниками. О какой пожарной безопасности мы можем говорить?

– Необходимо увеличивать материально-техническую базу, у лесников нет ни топлива, ни техники для тушения лесных пожаров, – сказал Лев Хамхоев.

По данным департамента лесного хозяйства, в 2017 году на территории государственного лесного фонда зарегистрировано 307 лесных пожаров на общей площади 32629,58 га, за аналогичный период 2016 года случилось 165 лесных пожаров на общей площади 4449,4 га. Как отмечают специалисты, основные причины возгораний – неконтролируемые и сельскохозяйственные палы, хозяйственная деятельность населения, неосторожное обращение с огнем при отдыхе и сборе дикоросов.

В этом году на мероприятия по тушению пожаров и охраны лесов выделено 129,9 млн рублей. Из них 113 млн рублей – на мероприятия по обнаружению и учету лесных пожаров, 3,7 млн рублей – на их тушение, 7,2 млн рублей – на противопожарное обустройство лесов, 5,6 млн рублей – на работы по защите и воспроизводству лесов.

Полномочия по тушению лесных пожаров переданы КГБУ «Приморская база авиационной, наземной охраны и защиты лесов», деятельность которого в основном финансируется за счет федерального бюджета. Как отмечают в профильном департаменте, средств, выделяемых на проведение противопожарных мероприятий, наземного мониторинга и авиационного патрулирования, недостаточно. По расчетам ведомства, для эффективной работы необходимо дополнительно более 408 млн рублей. В том числе 172,9 млн рублей – на обеспечение кратности авиапатрулирования, 89 млн рублей – на доведение штатной численности работников пожарно-химических станций третьего типа до установленных нормативов, 51,9 млн рублей – на создание пожарно-химических станций второго типа, 31,8 млн рублей – для укомплектования пожарно-химических станций третьего типа лесопожарной техникой и материальными средствами, 13 млн рублей – для введения дополнительной штатной численности парашютно-десантной службы и на ее материально-техническое обеспечение.

Парламентарии решили подготовить обращение к губернатору края, в котором обобщат предложения по организации противопожарных мероприятий, прозвучавшие на заседании. Также депутаты намерены рассмотреть возможность внесения в краевое законодательство изменений, связанных с ограничением сроков пребывания в лесу в пожароопасный период.