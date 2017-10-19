Штормит немного в кинозале

Пять премьер подготовила новая кинонеделя во Владивостоке

Сказки на любой вкус – так можно охарактеризовать кинопремьеры грядущей недели. В широкий прокат выходит и сказка в буквальном смысле слова, и страшная сказка для взрослых, и даже сказка для любителей катастроф…

«Геошторм» (0+)

Фильм Дина Девлина рассказывает очередную историю о том, как в последний момент Землю спасают «простые герои». После беспрецедентной серии стихийных бедствий, обрушившихся на нашу планету, лидеры мировых держав объединили усилия, чтобы создать разветвленную сеть орбитальных спутников по контролю над климатом для предотвращения природных катаклизмов. Но что-то пошло не так – система, выстроенная для защиты Земли, теперь угрожает ей. Начинается гонка наперегонки со временем, в которой надо успеть обнаружить реальную угрозу до того, как всемирный геошторм сотрет с лица Земли все живое. И всех живых заодно.

«Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» (18+)

В фильме Александра Ханта с Алексеем Серебряковым в одной из главных ролей речь идет о социальных проблемах современного российского общества.

27-летний Витька Чеснок, парень с детдомовским прошлым, мечтает сбежать от «мешающих» ему жить жены и сына. Недолюбленный в детстве и очерствевший сердцем Витька встречает своего отца-уголовника, а теперь еще и калеку. Он решает отвезти отца в дом инвалидов, не подозревая, какие приключения и опасности ждут их по дороге.

«Тэд-путешественник и тайна царя Мидаса» (0+)

Испанский мультфильм, точнее даже очередной мультфильм про Тэда-путешественника, снял режиссер Давид Алонсо. На этот раз Тэд, не самый удачливый и ловкий исследователь, и его странноватые друзья, в числе которых настоящая мумия и смышленый пес Джефф, отправляются на розыски злобного богача Джека Рэкхема, похитившего Сару – любимую Тэда. Сара обнаружила, где спрятаны сокровища легендарного царя Мидаса, и злодей надеется их заполучить. Но Тэд и его команда должны разрушить планы беспринципного богача и освободить Сару.

«Дом призраков» (18+)

В ленте Рича Рэгсдейла все выдержано, как и положено, в стилистке фильма ужасов. Молодая пара отправляется в путешествие в Таиланд. В сельской местности они обнаруживают кладбище с находящимися на нем «домами призраков», где, по местным верованиям, духи обретают покой. Влюбленных, имевших неосторожность осквернить святыню, начинает преследовать жестокая сверхъестественная сила. Она погружает героев в пучину леденящего ужаса потустороннего мира, из которого нет выхода.

«Последний богатырь» (6+)

Режиссер Дмитрий Дьяченко в свой фильм-сказку пригласил таких известных актеров, как Виктор Хориняк, Константин Лавроненко, Александр Семчев. И снял картину о том, как Иван, обычный парень, по воле случая переносится из современной Москвы в фантастическую страну Белогорье. В этом параллельном мире живут герои русских сказок, волшебство – неотъемлемая часть быта, а спорные вопросы решаются битвой на богатырских мечах. Неожиданно Иван оказывается в самом центре борьбы светлых и темных сил, вот только непонятно, почему главная роль в происходящих событиях, по всеобщему мнению, уготована именно ему.