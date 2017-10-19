Штормит немного в кинозале

Новостная лента
Октябрь, 20 пятница
11:20
​«Летальная» политика Миклушевского Эксклюзив
11:20
Несовершеннолетний рэпер убил несостоявшегося продюсера во Владивостоке
11:20
Андрей Тарасенко «уволил» директора градообразующего предприятия Светлогорья
11:12
Госавтоинспекция Приморья в выходные проверит водителей на правила перевозки несовершеннолетних
11:00
Жительница Приморья выбросила из окна щенка
10:47
Массовое ДТП произошло во Владивостоке Фото
10:36
На стройке во Владивостоке завалился самосвал
10:25
В Приморье продолжается борьба с огненной стихией
10:13
Лайнер «Costa NeoRomantica» зайдет во Владивостоке во вторник, 24 октября
10:02
За сутки в Приморье потушили восемь пожаров
09:51
Во Владивостоке пройдет чемпионат по пулевой стрельбе
09:40
Три человека пострадали в ДТП в Приморье Фото
09:29
Ночной гонщик устроил серьезное ДТП на Золотом мосту во Владивостоке Видео
09:17
Подросток, совершивший убийство во Владивостоке, дал признательные показания
09:01
Восемь междугородних рейсов из Владивостока отменены
08:55
Один авиарейс прибывает во Владивосток раньше времени, один – задерживается
08:40
Часть Владивостока останется без света сегодня, 20 октября Адреса
08:35
Во Владивостоке сегодня дождь и сильный ветер
08:07
Пожилая украинка попала в историю во Владивостоке
07:21
Гороскоп на 20 октября
06:15
На Луне обнаружена пещера, пригодная для исследовательской базы
06:12
Прокуратура ответит на вопросы приморцев о контрафакте
05:28
На улице Фадеева во Владивостоке завершен ремонт дороги по федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги»
04:31
Во Владивостоке проходит очередной этап публичных слушаний по проекту изменений Генерального плана и Правил землепользования и застройки Фото
03:32
На улице Верхнепортовой завершен монтаж дорожного ограждения Фото
02:25
Одностороннее движение по временной схеме на улице Станюковича во Владивостоке планируется открыть 1 ноября
01:22
Роуминг в России отменят до конца 2017 года - ФАС
00:07
300 старшеклассников Владивостока приняли участие в игре «Поколение Next»
Октябрь, 19 четверг
23:46
Россияне берут новые кредиты, чтобы гасить старые
22:32
Во Владивостоке назовут «Волонтёра года 2017»
21:26
Кудоисты Владивостока встретились на чемпионате и первенстве города Видео
20:31
МФЦ Владивостока увеличивает количество предоставляемых услуг до 193 и приглашает на работу дополнительных специалистов
19:03
Фестиваль ветеранских хоров состоялся во Владивостоке Видео
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Штормит немного в кинозале

Пять премьер подготовила новая кинонеделя во Владивостоке

Сказки на любой вкус – так можно охарактеризовать кинопремьеры грядущей недели. В широкий прокат выходит и сказка в буквальном смысле слова, и страшная сказка для взрослых, и даже сказка для любителей катастроф…

«Геошторм» (0+)

Фильм Дина Девлина рассказывает очередную историю о том, как в последний момент Землю спасают «простые герои». После беспрецедентной серии стихийных бедствий, обрушившихся на нашу планету, лидеры мировых держав объединили усилия, чтобы создать разветвленную сеть орбитальных спутников по контролю над климатом для предотвращения природных катаклизмов. Но что-то пошло не так – система, выстроенная для защиты Земли, теперь угрожает ей. Начинается гонка наперегонки со временем, в которой надо успеть обнаружить реальную угрозу до того, как всемирный геошторм сотрет с лица Земли все живое. И всех живых заодно.

«Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» (18+)

В фильме Александра Ханта с Алексеем Серебряковым в одной из главных ролей речь идет о социальных проблемах современного российского общества.

27-летний Витька Чеснок, парень с детдомовским прошлым, мечтает сбежать от «мешающих» ему жить жены и сына. Недолюбленный в детстве и очерствевший сердцем Витька встречает своего отца-уголовника, а теперь еще и калеку. Он решает отвезти отца в дом инвалидов, не подозревая, какие приключения и опасности ждут их по дороге.

«Тэд-путешественник и тайна царя Мидаса» (0+)

Испанский мультфильм, точнее даже очередной мультфильм про Тэда-путешественника, снял режиссер Давид Алонсо. На этот раз Тэд, не самый удачливый и ловкий исследователь, и его странноватые друзья, в числе которых настоящая мумия и смышленый пес Джефф, отправляются на розыски злобного богача Джека Рэкхема, похитившего Сару – любимую Тэда. Сара обнаружила, где спрятаны сокровища легендарного царя Мидаса, и злодей надеется их заполучить. Но Тэд и его команда должны разрушить планы беспринципного богача и освободить Сару.

«Дом призраков» (18+)

В ленте Рича Рэгсдейла все выдержано, как и положено, в стилистке фильма ужасов. Молодая пара отправляется в путешествие в Таиланд. В сельской местности они обнаруживают кладбище с находящимися на нем «домами призраков», где, по местным верованиям, духи обретают покой. Влюбленных, имевших неосторожность осквернить святыню, начинает преследовать жестокая сверхъестественная сила. Она погружает героев в пучину леденящего ужаса потустороннего мира, из которого нет выхода.

«Последний богатырь» (6+)

Режиссер Дмитрий Дьяченко в свой фильм-сказку пригласил таких известных актеров, как Виктор Хориняк, Константин Лавроненко, Александр Семчев. И снял картину о том, как Иван, обычный парень, по воле случая переносится из современной Москвы в фантастическую страну Белогорье. В этом параллельном мире живут герои русских сказок, волшебство – неотъемлемая часть быта, а спорные вопросы решаются битвой на богатырских мечах. Неожиданно Иван оказывается в самом центре борьбы светлых и темных сил, вот только непонятно, почему главная роль в происходящих событиях, по всеобщему мнению, уготована именно ему.

Автор : Михаил НЕЩЕДРИН

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Трое волонтеров из Японии приняли участие в первом за много лет учете урожайности монгольского дуба на территории заповедника Кедровая Падь, сообщила пресс-служба «Земли леопарда». Девушки помогли ученым в организации исследований, а также в сборе желудей на геоботанической площадке.

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