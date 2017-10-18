Погоду в Приморье может испортить супертайфун

Накануне у Филиппинских островов зародился новый тропический циклон. Как сообщил порталу «Примпогода» главный синоптик Борис Кубай, 21-й тайфун в этом году уже получил имя – «Лан». По данным синоптиков, перспективы развития у «Лана» неплохие: уже к выходным он может стать супертайфуном.
По данным, которые сейчас есть у синоптиков, перемещаться циклон будет строго на север к южным Японским островам. Там он окажется ориентировочно 22 октября. После этого «Лан» повернет на северо-восток, пройдет по острову Хонсю.
Тайфун, вероятно, повлияет на погоду в Приморье лишь косвенно, считает Борис Кубай. Все дожди пройдут над Японским морем, а региону достанется лишь сильный северо-восточный ветер.
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