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Погоду в Приморье может испортить супертайфун

Накануне у Филиппинских островов зародился новый тропический циклон. Как сообщил порталу «Примпогода» главный синоптик Борис Кубай, 21-й тайфун в этом году уже получил имя – «Лан». По данным синоптиков, перспективы развития у «Лана» неплохие: уже к выходным он может стать супертайфуном.

По данным, которые сейчас есть у синоптиков, перемещаться циклон будет строго на север к южным Японским островам. Там он окажется ориентировочно 22 октября. После этого «Лан» повернет на северо-восток, пройдет по острову Хонсю.

Тайфун, вероятно, повлияет на погоду в Приморье лишь косвенно, считает Борис Кубай. Все дожди пройдут над Японским морем, а региону достанется лишь сильный северо-восточный ветер.

Автор : Анна МИРОНОВА

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