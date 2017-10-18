Машинка с начинкой. Контрабандной

Таможенники поста «Полтавка» во время досмотра автобуса, следующего из России в Китай, обнаружили 212 корней женьшеня, более 83 кг трепанга и панты оленя, сообщила пресс-служба Уссурийской таможни.

При сканировании автобуса техника показала, что в салоне находится сокрытый от таможенного контроля товар. Водитель уверял, что контрабанды отродясь не возил. Однако из-под обшивки автобуса таможенники извлекли 2,5 кг корней краснокнижного женьшеня, 105 пакетов с «морским огурцом» и пару пантов оленя.

В отношении водителя, «начинившего» свой автобус контрабандой, возбуждено дело об административном правонарушении, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.