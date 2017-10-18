Караси и карпы поплыли в теплые края

Рыб из прудов прогулочной зоны Приморского океанариума отправляют на зимовку, сообщила пресс-служба научного учреждения.
В холодное время года они будут жить в научно-адаптационном корпусе, а следующим летом вновь вернутся в пруды.
Напомним, что в июне в 11 искусственных водоемов переехало около 200 особей – карпы кои, караси, гольяны, толстолобики. Сейчас их на порядок больше: все лето рыба активно размножалась.
Это говорит о том, что гидробионты чувствуют себя комфортно. В прудах сложилась сбалансированная экосистема. Здесь живут беспозвоночные и моллюски, а за счет жизнедеятельности высаженных в водоемы растений образовалась естественная среда, сформировался слой ила. Поэтому часть молоди на зиму оставят здесь. В прошлом году ихтиологи поступили так же и рыба отлично перенесла холода. Она зарывается в ил и впадает в частичный анабиоз. А летом вновь оживает.
Автор : Отдел новостей «В»
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