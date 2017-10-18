День народного единства в Приморье отметят пятым Конгрессом народов

Национальный парк «Бикин», на территории которого проживают и трудятся представители коренных малочисленных народов, в этом году впервые примет участие в юбилейном, пятом Конгрессе народов Приморья.

Делегаты будут участвовать в традиционной выставке народов, а также в работе профильных секций, сообщили в пресс-службе края.

– Коренные народы – нанайцы, удэгейцы, тазы – настоящее украшение Приморья. Представители этих народов до сих пор хранят верность своим традициям и обычаям, передавая их из поколения в поколение. Конечно же, на таком крупном форуме, как Конгресс народов, им должно быть уделено особое внимание. Впервые на нашей площадке о своей деятельности расскажут представители национального парка «Бикин». На этой территории удалось сохранить их привычный образ жизни, – отметили в департаменте внутренней политики.

Всего же участие в выставке народов примут более 10 национальностей, представители которых продемонстрируют национальные костюмы, предметы быта, кухни, декоративно-прикладного творчества. Также для гостей мероприятия будет организован концерт с участием национальных творческих коллективов.

Отметим, что юбилейный, пятый Конгресс народов Приморья в этом году пройдет с 26 октября по 3 ноября – в преддверии Дня народного единства. Программа форума в этом году составлена с учетом предложений и инициатив национальных организаций Приморья и включает в себя большое количество мероприятий.

В деловую повестку конгресса вошли дискуссионные площадки на темы: «Межрелигиозный диалог: региональный аспект», «Традиционные ценности семьи», «Роль СМИ в реализации государственной национальной политики на территории Приморского края». Пройдет семинар «Возрождаем удэгейский язык», конференция «Этнокультурное многообразие и опыт реализации государственной национальной политики в России и странах АТР».