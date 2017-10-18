Японские моряки изучали подводную лодку и Ворошиловскую батарею

Вчера отряд кораблей Морских сил самообороны Японии в составе эсминца «Харусамэ» и учебного корабля «Касима» завершил пятидневный неофициальный визит в главную базу Тихоокеанского флота – Владивосток.

В торжественной церемонии проводов на 33-м причале Корабельной набережной города приняли участие представители командования ТОФ, дипломатического корпуса Японии во Владивостоке.

За время пребывания в приморской столице официальная японская делегация нанесла протокольный визит и.о. главы города Константину Межонову и встретилась с представителями командования Тихоокеанского флота, сообщили в пресс-службе ТОФ.

Также японские моряки во главе с командиром отряда кораблей контр-адмиралом Кодзи Манабэ возложили венки и цветы к Вечному огню у мемориального комплекса «Боевая слава Тихоокеанского флота».

Для экипажей иностранных кораблей была спланирована обширная культурная программа. Японские моряки посетили военно-исторический музей ТОФ и его филиалы – подводную лодку С-56, Ворошиловскую батарею и мемориальный корабль «Красный вымпел». В залах музея японские коллеги ознакомились с историей Тихоокеанского флота ВМФ России и его современными буднями.

Состоялись товарищеские встречи по футболу, волейболу и настольному теннису, где в упорной борьбе победили моряки-тихоокеанцы.

Для жителей и гостей столицы Приморья было организовано посещение иностранных кораблей.

Отметим, ранее корабли МССО Японии заходили во Владивосток в 2014 году.