Столица Приморья стала жемчужиной в ожерелье туризма

500 ребят из разных уголков России посетят Владивосток этой осенью в рамках национальной программы детского туризма «Моя Россия», сообщили в пресс-службе края.

Федеральная программа «Моя Россия» разработана Министерством культуры РФ для развития внутреннего детского туризма и укрепления национального самосознания подрастающего поколения. Проект стартовал в 2013 году – тогда около 18 тысяч юных россиян посетили Северную столицу России – Санкт-Петербург. Сегодня программа значительно расширилась, и в этом году путешествие по стране по специально разработанным маршрутам совершат более 25 тысяч ребят из всех 85 субъектов России.

По словам координатора проекта Ольги Санаевой, включение Владивостока в программу более чем оправданно, ведь столица Приморья – это настоящая жемчужина в ожерелье туристических городов России.

И вот первая группа юных туристов – из Амурской области – уже приехала в краевой центр. В течение двух дней 30 детей будут знакомиться с самыми интересными туристскими объектами Владивостока – музеем имени Арсеньева, Приморским океанариумом, ДВФУ, Токаревским маяком, подводной лодкой С-56…

Следующими во Владивосток приедут школьники из Новосибирска, затем – Иркутска, Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Благовещенска, Томска.