Смертную казнь вернет референдум?

Выступая перед студентами Московского государственного юридического университета, глава Следственного комитета заявил, что лично он считает правильным действовать гуманными средствами, а не устрашать людей. В случае же возвращения смертной казни в российское законодательство применять ее следует только в исключительных случаях в отношении лиц, совершивших особо тяжкие преступления, представляющие повышенную общественную опасность.
Это уже не первый раз, когда Бастрыкин поднимает вопрос отмены моратория на смертную казнь. В мае 2014 года на встрече с депутатами Государственной думы глава СК России предложил оставить в Уголовном кодексе «гипотетическую возможность» применения высшей меры.
Предложение Бастрыкина вызвало тогда недоумение у представителя президента в Конституционном суде Михаила Барщевского. Он отметил, что смертная казнь есть в Уголовном кодексе, а ее применение ограничено решением Конституционного суда.
Напомним, что в России смертная казнь не применяется де-факто с 1996 года, когда Россия вступила в Совет Европы. В 1997 году был введен мораторий на применение смертной казни. В этом же году Россия подписала протокол к Конвенции о защите прав человека и основных свобод относительно отмены смертной казни. Госдума пока так и не ратифицировала его. В 2009 году Конституционный суд по истечении моратория своим постановлением продлил его.
К слову, опрос населения РФ в сентябре 2014 года показал, что возвращение смертной казни поддерживают 55 % россиян. За сохранение моратория выступили 24 % опрошенных.