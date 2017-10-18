Смертную казнь вернет референдум?

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин вновь заявил о допустимости отмены моратория на смертную казнь, сообщает РБК. Но, как уточнил Бастрыкин, только лишь по условиям референдума.

Выступая перед студентами Московского государственного юридического университета, глава Следственного комитета заявил, что лично он считает правильным действовать гуманными средствами, а не устрашать людей. В случае же возвращения смертной казни в российское законодательство применять ее следует только в исключительных случаях в отношении лиц, совершивших особо тяжкие преступления, представляющие повышенную общественную опасность.

Это уже не первый раз, когда Бастрыкин поднимает вопрос отмены моратория на смертную казнь. В мае 2014 года на встрече с депутатами Государственной думы глава СК России предложил оставить в Уголовном кодексе «гипотетическую возможность» применения высшей меры.

Предложение Бастрыкина вызвало тогда недоумение у представителя президента в Конституционном суде Михаила Барщевского. Он отметил, что смертная казнь есть в Уголовном кодексе, а ее применение ограничено решением Конституционного суда.

Напомним, что в России смертная казнь не применяется де-факто с 1996 года, когда Россия вступила в Совет Европы. В 1997 году был введен мораторий на применение смертной казни. В этом же году Россия подписала протокол к Конвенции о защите прав человека и основных свобод относительно отмены смертной казни. Госдума пока так и не ратифицировала его. В 2009 году Конституционный суд по истечении моратория своим постановлением продлил его.

К слову, опрос населения РФ в сентябре 2014 года показал, что возвращение смертной казни поддерживают 55 % россиян. За сохранение моратория выступили 24 % опрошенных.