Почитатели пхунмуль ударят в барабаны

Во Владивостоке в преддверии международного джазового фестиваля проходят Дни культуры стран АТР.

Как сообщили в Приморской филармонии, в проекте принимают участие музыканты из Китая – камерный ансамбль и солисты Хэйлунцзянского театра оперы и балета, из Южной Кореи – дирижер Noh Tae Cheol и солисты Сеульского симфонического оркестра, ансамбль корейской национальной музыки, а также Тихоокеанский симфонический оркестр и солисты Приморской краевой филармонии. В исполнении музыкантов звучат шедевры мировой музыки, также представлены традиционные жанры китайской и корейской национальных культур.

Открылся фестиваль в пятницу, 13 октября, двухчасовым концертом «Соло для оркестра» Тихоокеанского симфонического оркестра. Музыканты исполнили оркестровые произведения русских авторов Модеста Мусоргского, Александра Бородина и Николая Римского-Корсакова. 14 октября камерный ансамбль Тихоокеанского симфонического оркестра выступил совместно с участниками фестиваля из Южной Кореи – музыкантами, вокалисткой Kim Jung-ah и дирижером Noh Tae Cheol.

Продолжится фестивальная программа в субботу, 21 октября. На сцене Приморской филармонии выступят гости из Харбина – ансамбль китайской традиционной музыки. Во вторник, 24 октября, в рамках фестиваля выступит коллектив традиционной корейской музыки. Он основан в 1994 году и насчитывает 12 инструменталистов, 10 вокалистов, 8 исполнителей танцев, 6 пхунмуль (традиционный стиль исполнения музыки крестьянами на традиционных корейских ударных инструментах) и дирижера.

Закрытие фестиваля состоится в пятницу, 27 октября. В большом финальном концерте примут участие Тихоокеанский симфонический оркестр под управлением Анатолия Смирнова, ансамбль «Озорники» и молодые певцы, студенты Дальневосточного государственного института искусств.