Гидов испытали на мастерство

Экскурсоводам и гидам-переводчикам вручили свидетельства об успешном прохождении первой в Приморье добровольной аттестации, сообщили в пресс-службе края.

В аттестационную комиссию вошли известные краеведы, представители ДВФУ, ВГУЭС, эксперты Русского географического общества, языковеды – сотрудники Института Конфуция и профильных консульств, а также представители профильных объединений экскурсоводов и гидов-переводчиков.

В первой аттестации приняли участие 12 человек, но пройти тест и правильно ответить на все вопросы удалось 10.

Как отметили участники мероприятия, прохождение аттестации было очень полезным не только в качестве подготовки к экзамену, но и для профессиональной деятельности.

– Уже сейчас необходимо повышать свои профессиональные навыки и готовиться к тому, что профессия гида-переводчика станет довольно популярной и престижной во Владивостоке. Туристическая сфера активно развивается, скоро могут появиться новые виды туризма, нужно будет режиссировать новые туры, менять формат экскурсий, принимать большие группы туристов. Вижу большие перспективы в работе гидом и в туризме в целом. Сегодня Владивосток – это первый город, с которого начинается путешествие по России. После прохождения аттестации понимаю, над чем мне еще нужно поработать, – поделился сотрудник туристической компании Иван Тедеев.

– На экзамене меня попросили представить историю строительства здания железнодорожного вокзала и рассказать об улице Алеутской до пересечения со Светланской – о том, какие здания расположены вдоль дороги, и о других деталях. Мне показались эти вопросы легкими, но для того, чтобы подготовиться к аттестации в целом, даже мне, опытному специалисту, пришлось прочитать немало литературы, – отметила экскурсовод Наталья Щербакова.

Напомним, что за первые шесть месяцев 2017 года Приморье посетило около 280 тысяч путешественников из-за рубежа. По отношению к аналогичному периоду прошлого года прирост составил более 20 %.