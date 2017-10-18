Вице-губернатору определили обязанности в Москве

На должность и.о. вице-губернатора Приморского края назначен Станислав Ершов. Распоряжение об этом подписал врио губернатора Андрей Тарасенко.
Как сообщили в пресс-службе края, Станислав Ершов будет отвечать за взаимодействие с федеральными органами власти.
«Он будет работать в представительстве Приморского края в Москве и решать вопросы с профильными министерствами и ведомствами», – отметили в ведомстве, добавив, что это также позволит значительного сократить расходы администрации региона на командировки чиновников в Москву.
Ершов Станислав Геннадьевич родился 24 марта 1978 года в Новосибирске. Окончил Новосибирский военный институт и Российскую академию государственной службы при президенте РФ. Служил в Вооруженных силах РФ, затем работал в ООО «Галерея «Академия художеств», в страховой компании «Ростра», АК «Алроса». До назначения на должность и.о. вице-губернатора Приморского края занимал должность заместителя директора ООО «Парадигма».
Автор : Отдел новостей «В»
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