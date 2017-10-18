Ремонт дорог: по федеральной программе и по просьбе жителей

На улице Верхнепортовой во Владивостоке завершается ремонт дороги, проводимый в рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги».

Подрядчики уже уложили асфальтобетон на всем участке и приступили к нанесению дорожной разметки, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Напомним, что здесь заменили более 6 тысяч бордюров, восстановили люки и решетки инженерных коммуникаций с заменой плит перекрытия, отремонтировали тротуары и уложили новый щебеночно-мастичный асфальтобетон.

Как уточнили в управлении дорог и благоустройства администрации города, подрядная организация уже приступила к нанесению дорожной разметки.

– В первую очередь новая разметка наносится на пешеходных переходах и автобусных остановках, – подчеркнула Валентина Бакай, специалист управления дорог и благоустройства администрации города. – Впереди еще нанесение осевых линий разметки – сплошных, двойных сплошных и прерывистых.

Тем временем на улице Кутузова по просьбе автомобилистов и жителей микрорайона рабочие ремонтируют дорогу. Работы ведутся на участке от улицы Бородинской до улицы Русской.

Бригады дорожных рабочих муниципального учреждения «Содержание городских территорий» заменили более 800 метров бордюров, демонтировали старое асфальтобетонное покрытие, отремонтировали систему ливневой канализации, восстановили люки и решетки инженерных сетей.

По информации пресс-службы мэрии, сейчас дорожные строители приступили к укладке выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия. После этого будет уложен верхний слой асфальтобетонного покрытия на площади более трех тысяч квадратных метров.

Стоит отметить, что пешеходная зона на улице Кутузова была отремонтирована в прошлом году по просьбам горожан, а в этом году дорожные строители восстановили пешеходную зону от дома № 8в на улице Кутузова к детскому саду № 185.

Ремонт дорог и тротуаров продолжается во всех районах Владивостока. На ряде объектов проводят земляные работы – готовят щебеночное основание под укладку асфальта и устанавливают бордюрный камень, на других – укладывают асфальтобетонное покрытие.