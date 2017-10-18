Пожары полыхают в труднодоступных для техники местах

В Приморье за прошедшие сутки ликвидировано восемь лесных пожаров в пяти муниципалитетах.

По информации пресс-службы края, пожары потушены в Кавалеровском, Ольгинском, Партизанском, Ханкайском районах и Дальнегорском городском округе на площади более 700 гектаров.

– В шести районах края продолжается тушение еще 16 пожаров на площади около 2,5 тысячи гектаров, огонь локализован на площади около 1,7 тысячи гектаров. В ликвидации возгораний принимают участие более 200 человек, задействовано 40 единиц техники, – уточнили в департаменте лесного хозяйства.

Сейчас большинство пожаров действует в труднодоступной для проезда техники местности.

Специалисты отметили, что на территории региона стоит сухая и ветреная погода, которая способствует быстрому распространению огня.

– В течение суток в Приморье пожарные подразделения 26 раз выезжали на тушение палов сухой травы, в трех случаях они переросли в пожары, – сообщили в департаменте.

Напомним, что по распоряжению врио губернатора Приморья Андрея Тарасенко с 12 октября на территории региона введен особый противопожарный режим. В этот период запрещено пребывание граждан в лесах, разведение открытого огня и сжигание мусора на территориях муниципальных образований.

Спасателям поручено принять меры по усилению профилактики пожаров в населенных пунктах и на объектах, расположенных в лесных массивах или примыкающих к ним.

В случае обнаружения пожара следует звонить по телефону 8 (423) 2-399-999, единый телефон пожарных и спасателей – 101.