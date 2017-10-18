В программе праздника – бесплатная веломастерская

В субботу, 21 октября, во Владивостоке состоится закрытие «Велосезона-2017», сообщили в пресс-службе мэрии.

Большой велосипедный праздник приурочен к окончанию теплого времени года и сезона активных велопрогулок во Владивостоке. Закрытие «Велосезона-2017» пройдет при поддержке администрации города.

Площадкой для праздника велосипедистов в этот раз станет крытый паркинг ТРЦ «Черемушки». Здесь разместятся как инфраструктурные, так и развлекательные площадки. Будет установлено музыкальное оборудование, обустроена зона отдыха, развернуты велопарковки, а для дополнительного освещения развешано более 1 километра гирлянд.

На празднике будет функционировать 14 различных площадок: гостей мероприятия ждут гонки на велосипедах и гироскутерах по крытому паркингу, рыцарские турниры на велосипедах, квест по торговому центру, бесплатная веломастерская и множество других развлечений.

Организаторы обещают, что на мероприятии будет интересно даже тем, у кого нет своего велосипеда. А если кто-то все-таки решит приобщиться к велоспорту, то там же будет работать прокат велосипедов.

– В последнее время во Владивостоке становится больше людей, которые предпочитают экологический вид транспорта – велосипед. Если в 2014 году в веломероприятиях принимало участие около 100 человек, то на открытии «Велосезона-2017» их было уже около 800, – отметил главный специалист управления по делам молодежи администрации Владивостока Сергей Язев.

Одним из главных событий праздника станет велозаезд по улицам города. Площадкой сбора будет ТРЦ «Черемушки», а маршрут будет пролегать по улицам Первомайского района.

Сбор участников на велозаезд начнется в 11 часов около главного входа в торговый центр, далее колонна проедет по улицам Харьковской и Окатовой до транспортного кольца в районе улицы Запорожской, после чего развернется и финиширует в месте старта. Старт заезда планируется в 12 часов.

– Велозаезд – это уже традиционное для Владивостока событие. Обычно мы открываем и закрываем сезон в центре города, но в этом году решили изменить формат и проехать по улицам Первомайского района. Для самых маленьких (от 1,5 до 5 лет) будет работать зона с беговелами, где каждый малыш сможет попробовать проехать трассу, а родители при желании – записать малыша на дальнейшие занятия, – уточнил руководитель молодежного проекта «Сам себе велосипед» и координатор мероприятия Антон Савенко.

Дополнительную информацию можно найти на сайте закрытия «Велосезона-2017» или по телефону 276-35-00.