Ограждение отделают гранитом

На набережной ДВФУ ведется ремонт парапета, сообщили в пресс-службе мэрии.

Работы проводятся в рамках приоритетного проекта «Формирование современной городской среды на территории Владивостокского городского округа».

По информации управления дорог и благоустройства администрации Владивостока, рабочие подрядной организации выполнили демонтаж деформированной и поврежденной плитки ограждения, а в настоящее время готовят парапет к облицовке гранитными плитами: набивают арматурную сетку и штукатурят. Планируется, что работы завершатся к середине ноября.

Стоит отметить, что в сентябре после демонтажа выставочных павильонов «Улицы Дальнего Востока» газоны были благоустроены и засеяны травой. Напомним, что в рамках реализации приоритетного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» этой осенью во Владивостоке появилось еще одно благоустроенное общественное пространство. Это сквер на Корабельной набережной, где сегодня ежедневно проводят время тысячи горожан и гостей краевого центра.