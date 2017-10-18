На острове пройдет большая драка

В воскресенье, 22 октября, во Владивостоке состоится международный турнир по джиу-джитсу «Vladivostok open 2017», сообщили в пресс-службе мэрии.

Соревнования пройдут на острове Русском в спортивном комплексе кампуса ДВФУ. В турнире примут участие более 300 спортсменов из Китая, Узбекистана, Таджикистана и России – Свердловской, Амурской и Еврейской автономной областей, Хабаровского и Приморского краев. Проводит мероприятие Евро-Азиатская федерация джиу-джитсу.

Соревнования пройдут в четырех дисциплинах Евро-Азиатской федерации джиу-джитсу: ne-waza (борьба), kakuto kumite (полноконтактные поединки в шлеме), fighting-system (полноконтактные поединки) и duo-system (демонстрация технического мастерства).

– Это уже третий крупный международный турнир во Владивостоке. Ежегодно он собирает несколько сотен спортсменов и огромное количество зрителей. В этот раз в соревнованиях примут участие девушки от 10 лет и старше и юноши от 12 лет и старше. Честь Владивостока на чемпионате будут отстаивать юные бойцы отделения джиу-джитсу муниципальной специализированной детско-юношеской спортивной школы единоборств, – уточнил президент Евро-Азиатской федерации джиу-джитсу, директор СДЮСШ единоборств Владивостока Валерий Осокин.

Как отмечают организаторы турнира, «Vladivostok open 2017» проводится с целью укрепления международных связей, привлечения молодежи к занятиям боевыми искусствами и ведению здорового образа жизни, развития массового спорта, а также для выявления сильнейших и наиболее перспективных молодых спортсменов. Кроме того, в развитии спорта во Владивостоке большую роль играет обмен опытом подготовки спортсменов.

– Этот чемпионат очень важен для развития детско-юношеского и молодежного физкультурно-спортивного движения в области боевых искусств и единоборств во Владивостоке. Все участники нашей школы боевых искусств активно тренировались и готовы показать высокие результаты, – отметил заместитель директора СДЮСШ единоборств Владивостока Борис Глазков.

Начало чемпионата «Vladivostok open 2017» в 9.00, торжественное открытие в 14.00. Вход свободный.