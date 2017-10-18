Бизнес начинающих поддержат субсидиями

Во Владивостоке пройдет конкурс бизнес-проектов для начинающих предпринимателей.
Его участниками могут стать представители делового сообщества, которые зарегистрированы и работают на территории города не более одного года, сообщили в пресс-службе мэрии.
Конкурс организован в рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Владивостоке» на 2014–2020 годы. Его цель – создание оптимальных условий для организации и развития малого предпринимательства во Владивостоке, организации новых рабочих мест, содействия самозанятости населения, увеличения налоговых поступлений в бюджетную систему.
По итогам конкурса будут определены предприниматели, имеющие право на получение финансовой поддержки в виде субсидий.
Консультирование начинающих предпринимателей по вопросам участия в конкурсе пройдет с 15 ноября по 6 декабря в муниципальном учреждении «Центр развития предпринимательства» по адресу: Владивосток, ул. Запорожская, 77 (бизнес-центр City Hall), 8-й этаж, каб. 810. Тел. 260-68-03.
Автор : Отдел новостей «В»
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