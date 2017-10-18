Оркестр предлагает встретиться

Традиционно в середине осени своих постоянных слушателей и просто любителей музыки приглашает на концерт эстрадный оркестр Морского университета.

Как рассказал бессменный руководитель оркестра Анатолий Якименко, новый сезон оркестр начнет 24 октября концертом на сцене FESCO Hall. Начало в 19 часов.

– В осенней программе мы представим любимых публикой солистов – Алексея Виноградова (вокал), Антонину Токликишвили (вокал), Раису Билим (вокал), Отабека Расулова (кларнет), Сергея Нечепуренко (труба), Кирилла Кияткина (аккордеон), Александра Пстыгу (вокал), – сообщил Анатолий Якименко. – Также гости услышат и наших новых друзей – вокальный ансамбль «Талисман-бэнд» Творческого центра ДВФУ под руководством Маргариты Петровой. В программе концерта произведения Эдуарда Артемьева, Александра Зацепина, песни из кинофильмов, популярные эстрадные мелодии.

В 2018 году эстрадному оркестру исполняется 10 лет. Созданный по инициативе Анатолия Якименко и группы музыкантов, за это время он приобрел внушительный авторитет и международное признание. В июне 2010 года оркестру аплодировали тысячи гостей на заключительном вечере Международной дипломатической морской конференции в Маниле (Филиппины). А уже в сентябре того же года ему выпала честь участвовать во Всемирной выставке в Шанхае в павильонах России, играя для делегаций правительственного уровня. В 2011 году оркестр получил Гран-при юбилейного XV краевого фестиваля музыкальных ансамблей Приморья «Арго-2011», затем стал лауреатом студенческого конкурса «Метроном» и дипломантом международного джазового фестиваля во Владивостоке. Сегодня в оркестре играют около 20 молодых исполнителей, как профессиональных музыкантов, так и студентов Морского университета с музыкальным образованием. В репертуаре более сотни произведений джазовой, эстрадной и танцевальной музыки.