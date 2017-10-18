Художники почтили Мельпомену

Выставка, посвященная 85-летию академического театра драмы им. М. Горького, открывается 24 октября в залах Приморского отделения Союза художников России.

К юбилею одного из старейших на Дальнем Востоке театров художники представили живопись, графику, декоративно-прикладное искусство, театральные эскизы, коллекцию кукол, а также театральные костюмы, в которых актеры играли роли в наиболее значительных спектаклях.

Это первая подобного рода выставка, предлагающая зрителю не только работы театральных художников, чье творчество имеет свою специфику и напрямую подчинено режиссерскому замыслу, но и произведения живописцев и графиков, раскрывших тему театра широко, с большой фантазией, в разных жанрах. Идея тематической выставки побудила художников к созданию сюжетов, героями которых явились Петрушка и Карабас, танцовщики, фокусники, а также реальные персонажи, как, например, заслуженные артисты России Лариса Белоброва и Николай Тимошенко в сцене из спектакля «Tovarish», народные артисты России Ефим Звеняцкий и Александр Славский, народный артист РСФСР Вадим Мялк в работе...

Тема премьеры и настроения, связанного с посещением спектакля, воплощена в коллекции ювелирных украшений, созданных художниками к выставке.

Отдельным блоком будут представлены эскизы костюмов московских художников Владимира Колтунова и Андрея Климова, давно и плодотворно работающих для театра имени Горького. Замечательные спектакли «Инкогнито из Петербурга», «Ханума», «Шут Балакирев» и другие полюбились зрителям благодаря таланту этих художников. Исторический пласт театрально-декорационного искусства будет представлен коллекцией Приморской государственной картинной галереи, предложившей для выставки эскизы художника Степана Арефина, долгие годы работавшего главным художником театра. Всего на выставке можно увидеть около 200 работ.