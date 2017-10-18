Ассы напомнят о советском андеграунде

Ретроспективная выставка «Ассы в массы» откроется в центре современного искусства «Заря» 27 октября.

Как рассказали в ЦСИ, она посвящена андеграундному движению «Асса», возникшему в начале 80-х годов прошлого века в Ленинграде и Москве, которое принято относить к так называемой красной волне в искусстве, музыке, кино, моде и стиле жизни.

«Асса» – лозунг, возникший в среде художников-некрореалистов и быстро распространившийся в богемной среде Ленинграда. Так называлась галерея художника Тимура Новикова, это слово появилось и в серии работ ленинградского художника Олега Котельникова. «Ассу» использовали и как роспись на одежде в рамках битнических показов мод. «Асса-парадами» называли групповые демонстрации авангардной моды на выступлениях «Популярной механики» Сергея Курехина. Апогеем экспансии арт-группировок под воинственным лозунгом «Асса» стал одноименный фильм Сергея Соловьева, до сих пор считающийся одним из знаковых для поколения 80-х. Песни из этого фильма стали хитами на все времена…

– Специально для Владивостока мы подготовили шоу, цельно и глубоко раскрывающее внутреннюю сторону этого процесса через призму моды и искусства, – рассказывает Михаил Бастер, куратор проекта «Ассы в массы», художник-график, дизайнер, автор архива о субкультурах СССР «Компост». – Под флагом с лозунгом андеграундного движения «Асса», которое зародилось в Петербурге в начале 80-х, в эпоху перестройки произошел первый осознанный всплеск альтернативной культуры. Этой до сих пор мало изученной истории о контркультурной моде и искусстве «красной волны» и посвящена выставка.

Основа выставки «Ассы в массы» – архив исторической документации и российской уличной и модной фотографии Михаила Бастера. Также в экспозицию войдут произведения художников Тимура Новикова, Георгия Острецова, Инала Савченкова, Евгения Юфита, Сергея Шутова, участников арт-группировок «Чемпионы мира», «Новые художники» и «Некрореалисты» из коллекций Московского музея современного искусства, Музея Art4Ru, а также из личных собраний Гарика Ассы, Сергея Шутова и других. Специально для выставки участники советского андеграунда предоставили предметный фонд, включающий в себя элементы гардероба, пластинки, постеры, шляпы. Выставка будет дополнена мультимедийными материалами (анимацией, короткометражными и полнометражными фильмами, видеоартом, видеодокументацией перформансов и модных показов).