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Физрук воплощает мечту Роберта Рождественского

Развитие системы образования и. о. главы Владивостока обсудил с учителем, получившим приз «За настойчивость…».
Физрук воплощает мечту Роберта Рождественского

Константин Межонов встретился с учителем физкультуры школы № 82 Валерием Думлером. Накануне педагог вернулся из Москвы, где состоялось награждение победителей Всероссийского конкурса «Учитель года – 2017». Валерию Думлеру был вручен специальный приз имени Геннадия Селезнева* «За настойчивость в достижении цели».

– От имени администрации города хочу поблагодарить вас за то, что вы делаете в своей профессии. Такой учительский приз – это гордость Владивостока и всего Приморского края. Уверен, что вы являетесь примером для своих учеников и наших молодых педагогов, – поздравил Константин Межонов Валерия Думлера и вручил ему памятный подарок.

А затем они, как коллеги (Межонов по профессии тоже педагог), обсудили перспективы развития системы образования, нелегкий педагогический труд и необходимость участия в конкурсах профессионального мастерства владивостокских учителей.

Как уже писал «В», Валерий Думлер преподает физкультуру и основы безопасности жизнедеятельности в школе № 82. Кроме того, он руководитель методобъединения учителей физкультуры и ОБЖ школы и руководитель методобъединения учителей ОБЖ Первореченского района. В его подчинении более молодые коллеги. Он же разрабатывает (или помогает разрабатывать им) программы. Стаж его педагогической работы 37 лет. В этом году он вошел в тройку призеров на городском этапе конкурса «Учитель года» (кстати, корреспондент «В» тогда поразился, с каким интересом слушали ученики педагога из другой школы, а участники конкурса, подчиняясь его команде, дружно надевали противогазы). Потом Думлер по праву занял первое место на региональном этапе. И представил Приморье на Всероссийском конкурсе «Учитель года – 2017».

Собственно, поездка Валерия Думлера лишь Москвой не ограничилась: до этого он в составе конкурсантов 10 дней провел в Сочи, где проходил завершающий, уже всероссийский этап конкурса «Учитель года–2017».

– Конкурс проводится уже 28 лет, мне посчастливилось поучаствовать в нем в этом году. Самым сложным было решиться туда поехать. Честно – сделал все, что мог. Один из организаторов конкурса – «Учительская газета» – отметил меня специальным призом «За настойчивость в достижении цели», – рассказал Валерий Думлер. – От конкурса остались самые лучшие впечатления. И от душевности встречающих – я в тот момент, знаете, поверил, что сбудется мечта Роберта Рождественского о том, «что высшим достоинством человечества станут когда-нибудь учителя». Организаторы позаботились и о нашем досуге – экскурсионные программы в свободные от конкурса дни были весьма интересны и познавательны.

Как уже писал «В», Валерий Думлер по своей основной специальности – учитель русского языка и литературы, очень любит стихи. И когда корреспондент «В» с ним встретился после урока, он наизусть читал «Анну Снегину» Есенина. Хотя уже давно преподает физкультуру и ОБЖ, считая, что школьники, особенно мальчишки, должны быть сильными.

Дальневосточные педагоги в призовую пятерку (на завершающем этапе в финал вошли пять участников) не попали. По поводу этого Валерий Владимирович делает выводы: готовиться нужно было более усердно, потому как уровень подготовки соперники показали действительно высокий. При этом педагог считает, что дальневосточников и в жюри явно не хватало…

Завершающий этап конкурса проходил уже в Москве. Там же прошла встреча с министром образования и науки РФ Ольгой Васильевой, редактором «Учительской газеты» Петром Положевцевым и с президентом страны Владимиром Путиным. В рамках конкурса «Учитель года – 2017» участники проводили открытые уроки, давали мастер-классы, писали эссе «Человек, благодаря которому я стал учителем».

– Для меня это несколько человек – мои учителя, мои командиры (я служил на военно-морском флоте). И, конечно, моя мама, которая, оставшись одна, вывела нас, четверых детей, в люди, – подчеркнул Валерий Думлер.

Справка «В»

Геннадий Селезнев был председателем Госдумы РФ второго и третьего созывов (1996–2003).


Автор : Лика ТКАЧЕНКО

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